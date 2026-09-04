‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje que destapa la cara B del verano

Equipo de Investigación, el programa conducido por Glòria Serra, regresa esta noche a laSexta, a las 22:30 horas, para estrenar su nueva temporada tras cerrar el curso anterior como el segundo mejor de las últimas seis, con un 5,7% de cuota y 581.000 espectadores de media. El primer reportaje de esta nueva etapa, titulado La cara oculta del verano, investiga la precariedad laboral y los negocios que se esconden detrás de un verano de récord turístico en España. Se trata de uno de los temas clásicos del espacio de laSexta, que cada temporada dedica varios programas al mundo del turismo y los problemas que se asocian a él, generalmente estafas y problemas de convivencia en las ciudades.

El reportaje arranca en una playa de Málaga, donde un socorrista de 19 años reconoce que debe vigilar tres kilómetros de costa completamente solo. A partir de ahí, el equipo de Glòria Serra investiga el negocio detrás de la formación de socorristas: cursos exclusivamente online, titulaciones combinadas y precios que rondan los 35 euros sin ningún tipo de práctica real. El responsable de Formación de la Federación Española de Socorrismo, Carlos Alonso, compara esta situación con dejar conducir un autobús a alguien sin haber hecho ninguna práctica.

El programa reconstruye, además, el viaje de varios ciudadanos peruanos captados para trabajar como socorristas en España, uno de los cuales asegura haber pagado 200 euros por un curso que nunca se llegó a impartir, pese a recibir después un certificado español. La UCRIF de la Policía Nacional confirma haber detectado documentación presuntamente falsa vinculada a la inscripción de estos trabajadores en el registro de socorristas de la Comunidad de Madrid, en una causa que ya está pendiente de juicio.

Viviendas hacinadas y el negocio oculto de los ‘free tours’

El reportaje también muestra las condiciones de alojamiento de algunos de estos trabajadores desplazados: una camarera de piso graba el estado de una vivienda con el frigorífico completamente podrido, y en Baleares los reporteros acceden a un piso en el que 22 socorristas comparten apenas 130 metros cuadrados, pagando algunos hasta 410 euros al mes por compartir habitación. Los espectadores podrán ver a un inspector de Trabajo analizar contratos, nóminas e imágenes de estas viviendas para determinar si las condiciones se ajustan a la legalidad.

El programa cerrará su investigación en Sevilla, donde un grupo de guías turísticos oficiales colabora con el equipo para detectar a personas que hacen visitas guiadas sin la acreditación exigida, localizando al primer caso en apenas unos minutos de búsqueda.

Este clásico de los viernes regresa tras un largo descanso que comenzó con el Mundial 2026, cuando laSexta decidió emitir reposiciones para evitar ‘quemar’ nuevos programas frente a los partidos que se emitían en La 1 del campeonato y que lideraban con audiencias de auténtica locura. No te pierdas el estreno de temporada de Equipo de Investigación hoy a las 22:30 horas en laSexta, también disponible en atresplayer.