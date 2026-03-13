Magnetosfera terrestre: protección del planeta frente al viento solar

La magnetosfera es una zona del espacio que rodea a la Tierra y está dominada por su campo magnético, que hace como si fuera un imán gigante. Si pudiéramos verlo desde el espacio, notaríamos cómo las líneas del campo magnético salen de un polo y entran por el otro, y forman de esa forma un espacio rojo invisible alrededor de la Tierra.

Este campo magnético se va formando en el interior del planeta. En el núcleo externo hay mucho hierro y níquel fundidos que se mueven constantemente. Así se generan corrientes eléctricas que crean el campo magnético, lo que los expertos conocen como geodinamo.

La magnetosfera no es perfectamente redonda porque está sometida a la presión del viento solar. En el lado que mira hacia el Sol se comprime, y por otro lado en el lado opuesto se extiende formando una cola larga que llega muy lejos al espacio. Es una gran burbuja magnética que envuelve el planeta y funciona como un escudo contra muchas de las partículas que llegan del Sol.

Aunque no podemos verla, la magnetosfera es fundamental para que la vida sea posible en la Tierra. Sin ella, nuestro planeta sería muy diferente.

Partes principales de la magnetosfera

No se trata solo de una burbuja uniforme, sino que tiene distintas regiones que cumplen funciones diferentes en la interacción con el viento solar.

Por otro lado estaría la magnetopausa, que es la frontera entre el viento solar y la magnetosfera. En esa zona se equilibra la presión del viento solar y la del campo magnético terrestre. En caso de que haya mucha actividad solar, el viento puede empujar esta frontera hacia la Tierra, comprimiendo la magnetosfera.

Tormentas en el espacio

Aunque se dice que la magnetosfera nos protege como planeta, en caso de que haya tormentas solares fuertes, puede llegar a convulsionarse.

Durante una tormenta geomagnética, grandes cantidades de energía entran en la magnetosfera. Esto puede provocar varios efectos: interrupciones en comunicaciones por radio, errores en sistemas GPS, daños en satélites, sobrecargas en redes eléctricas.

Un ejemplo famoso fue el evento Carrington de 1859, la tormenta solar más intensa registrada. Provocó fallos en los sistemas telegráficos y auroras visibles incluso en latitudes tropicales. Hoy en día, debido a nuestra dependencia tecnológica, comprender estas perturbaciones es especialmente importante.

Investigación científica y exploración

La magnetosfera sigue siendo objeto de estudio y lo hacemos a través de satélites y misiones espaciales. Algunas misiones importantes incluyen:

THEMIS (NASA): estudia las tormentas geomagnéticas.

Cluster (ESA): analiza la estructura tridimensional de la magnetosfera.

MMS – Misión Multiescala Magnetosférica: investiga la reconexión magnética.

Los cinturones de radiación de Van Allen

Dentro de la magnetosfera hay áreas donde partículas cargadas quedan atrapadas, llamados cinturones de Van Allen, descubiertos en 1958 por James Van Allen. A destacar dos de ellos: el cinturón interior, situado entre 1.000 y 6.000 kilómetros sobre la superficie, con protones de alta energía, y el cinturón exterior, de 13.000 a 60.000 kilómetros, formado principalmente por electrones energéticos.

Estos cinturones atrapan algunas partículas del viento solar pero también son peligrosos para satélites y astronautas por la radiación.

El viento solar: un flujo constante del Sol

Para entender qué hace la magnetosfera, hay que saber qué es el viento solar. Es un flujo continuo de plasma, que es un gas con partículas cargadas que el Sol lanza desde su atmósfera exterior, llamada corona solar. Estas partículas son principalmente protones, electrones y partículas alfa.

El viento solar se mueve por todo el Sistema Solar junto con el campo magnético del Sol, llamado campo magnético interplanetario. Su intensidad cambia bastante y a veces el Sol lanza grandes cantidades de energía por erupciones solares o eyecciones de masa coronal. Unos movimientos que pueden afectar a la Tierra provocando tormentas geomagnéticas.

Cómo protege la magnetosfera al planeta

En primer lugar, la magnetosfera desvía las partículas cargadas. Estas partículas son sensibles a los campos magnéticos y al acercarse a la Tierra, el campo magnético cambia su camino. Con ello muchas partículas no llegan directo a la atmósfera sino que se desvían al espacio, reduciendo la radiación que alcanza la superficie.

Esto se ve en otros planetas como Marte, que tiene un campo magnético débil y por eso su atmósfera ha ido desapareciendo con el tiempo. La Tierra ha mantenido su atmósfera gracias a la magnetosfera.

Las auroras: luces en el cielo polar

Las auroras boreales en el norte y australes en el sur son grandes espectáculos lumínicos que brillan en el cielo cerca de los polos. Se forman cuando las partículas del viento solar chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera, liberando energía en forma de luz.

Conclusión

Aunque no la veamos, la magnetosfera es una de las estructuras más importantes que rodean la Tierra. Como hemos visto, la magnetosfera es fundamental para entender por qué nuestro planeta puede albergar vida y cómo funciona el entorno espacial que nos rodea.

