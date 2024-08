Marta Peñate emite un contundente comunicado tras su victoria en ‘Supervivientes All Stars’

El pasado domingo 28 de julio pudimos disfrutar de la esperadísima Gran Final de Supervivientes All Stars. De esta forma, pudimos saber que la cuarta posición de esta edición fue para Jorge Pérez, la medalla de bronce para Sofía Suescun y que el subcampeón era Alejandro Nieto. Por ende, la victoria fue para Marta Peñate.

Tras su nuevo paso por los Cayos Cochinos de Honduras, la canaria está volviendo poco a poco a la realidad y, por ende, a las redes sociales. A pesar de haberse convertido en la ganadora, su concurso ha sido tremendamente criticado. Sobre todo por los seguidores de Sofía Suescun, precisamente por la enemistad de ambas.

A lo largo de su concurso, Marta Peñate ha recibido un gran número de comentarios, tanto positivos como negativos. Ahora que ha terminado su participación en Supervivientes All Stars, ella ha podido ser más consciente de todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, no ha tardado en lanzar un comunicado para hacer balance de su paso por el concurso y lo que ha supuesto convertirse en la ganadora.

«Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy a las 4 de la tarde y estoy con mi mamá y mi novio», comenzó diciendo Marta Peñate en un texto compartido en sus historias de Instagram. Acto seguido, añadió: «No sé por dónde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy».

«Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona, pero no puedo. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria», reconoció la ganadora de Supervivientes All Stars.

«A los haters solo os puedo decir que ojalá la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio, y nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo. Las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura. Pero los ‘haters’ son lo de menos, lo de más sois los que me dais amor, y a vosotros, gracias. Os quiero», escribió la canaria.

Esta noche, debate final de Supervivientes All Stars

Este jueves 1 de agosto disfrutaremos del debate final de esta histórica edición, presentado por Sandra Barneda. En esta última entrega, con la que se cerrará de forma definitiva esta edición, todos y cada uno de los concursantes, incluyendo los finalistas, saldarán todas esas cuentas que tienen pendientes.

De esta forma, se va a poner punto y final a Supervivientes All Stars. Sin duda, se trata de una edición verdaderamente sorprendente que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Al fin y al cabo, consiguieron reunir a grandísimas leyendas de este reality que se desarrolla en Honduras. ¡Y no han decepcionado en absoluto!