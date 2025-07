UGT evidencia la guerra con CCOO con un vídeo en el que alardea del convenio balear de hostelería

UGT difunde en sus redes sociales un vídeo en el que sube a los altares todo lo suscrito en el convenio de hostelería de Baleares firmado recientemente y que CCOO no ha suscrito. El vídeo no tendría más trascendencia si no fuera porque en él una supuesta entrevistadora pregunta a dirigentes del sindicato por los asuntos concretos por los que CCOO dice no haber firmado el acuerdo. Como era de esperar, en las breves respuestas de los dirigentes de UGT se desmontan uno por uno los argumentos del rechazo de CCOO.

El vídeo tiene más de casero que de profesional. En él, una entrevistadora a favor de la causa pregunta a responsables de UGT por cuestiones muy concretas con la justificación de «resolver dudas» sobre la aplicación del nuevo convenio que afecta a más de 180.000 trabajadores de Baleares.

Se pregunta, por ejemplo, ¿por qué es el mejor convenio de la historia? y el secretario general de la Federación de Servicios de UGT Baleares, José García Relucio responde que «contiene una subida salarial sin precedentes».

Y a partir de aquí, preguntas y respuestas a los motivos -sin citarlos- por los que CCOO optó por quedarse fuera del acuerdo: «¿Subirá la garantía a los fijos discontinuos de ocho meses?», «¿Qué pasará ahora con las mediciones de las cargas de trabajo?», «¿Con el nuevo convenio se pierden días libres?», «¿Se pierde el premio de jubilación?», ¿»Se han tenido en cuenta las reivindicaciones sociales actuales?», «¿Van a subir las categorías cuando haya un solo empleado?», «¿Es cierto que va a haber más eventuales que fijos discontinuos contratados?».

Con el preámbulo de «Hay compañeros que nos preguntan…» en cada pregunta, se replica una a una las cuestiones puestas sobre la mesa por CCOO para no firmar el convenio de hostelería de Baleares, tras un proceso negociador muy complejo en el que la propia Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha admitido recientemente a OKBALEARES que la guerra UGT-CCOO ha perjudicado la negociación.