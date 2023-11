Se va a cumplir un año y medio desde que Shakira y Gerard Piqué sorprendieron a la crónica social internacional lanzando un comunicado sobre su separación tras más de una década juntos y con dos hijos en común, que nacieron en 2013 y 2015, respectivamente. Pese a la postura hermética del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona, esta vez ha hecho una excepción y ha hablado en el plató del programa El món de la emisora de radio catalana RAC1 para hacer balance de esta temporada marcada por las fuertes emociones, el comienzo de imponentes proyectos profesionales y, especialmente, la polémica relación con la colombiana, que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses.

Shakira en una imagen de archivo / Gtres

Aunque el objetivo de esta intervención ha sido con la intención de hablar sobre el primer aniversario desde su retirada de los terrenos de juego, Piqué no ha podido evitar ahondar en otro tipo de cuestiones de índole personal. «Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada… Pasó de todo», ha reflexionado frente al presentador Jordi Basté.

Así vivió Piqué su ruptura con Shakira

Volviendo al pasado, Piqué ha confesado cómo vivió las semanas posteriores a su ruptura con Shakira, hecho que colocó a la ex pareja en el ojo del huracán. «Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto», ha explicado. El empresario ha recalcado también que pudo sobrellevar esta etapa de su vida evitando hacer caso a los comentarios que se vertían sobre él. Además, ha incidido en que, si bien prefiere no hablar de su ruptura con la intérprete colombiana, «de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad», ya que «se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales».

Gerard Piqué y Clara Chía en una imagen de archivo / Gtres

Unas palabras que ha puesto sobre la mesa muchas incógnitas que giran en torno a cómo se sucedió el fin de su relación con la intérprete de La bicicleta, quien, precisamente, sí ha hablado con detalle de lo que pasó entre ellos, sobre todo, en sus canciones; Session #53 con Bizarrap, TQG con Karol G, El jefe, entre otros temas.

Pese a que Piqué es consciente de que su figura pública y, sobre todo, teniendo en cuenta lo ocurrido con Shakira, despierta un gran interés, opta por seguir focalizado en vivir su día a día con su actual pareja, Clara Chía, en sus retos profesionales y en evitar en que nada empañe su felicidad, optando siempre por la privacidad. Además, ha tildado de «circo» la polémica con su ex. Gerard ha terminado diciendo que no acepta las opiniones de los demás, pues forma «parte del show» y él no va a intervenir en él.