Duro varapalo económico para Piqué, que ha perdido 24 millones de euros

Desde que Gerard Piqué decidió colgar las botas de fútbol para retirarse de su carrera deportiva, los éxitos no han dejado de llamar a su puerta. Principalmente de la mano de la Kings y la Queens League, su nuevo proyecto profesional que ha marcado un antes y un después en la historia de Twitch. La competición de fútbol mencionada fue creada por el grupo Kosmos (propiedad del ex futbolista) y, aunque las cifras, en un principio, consiguieron situarse en una muy buena posición en las redes sociales, lo cierto es que los últimos balances del holding empresarial al que pertenece no han sido los esperados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)

Según ha trascendido, Kerad Holding, la sociedad cabecera del grupo Kosmos, cerró su ejercicio de 2022 con una pérdida de 23,9 millones de euros, uno de los peores resultados obtenidos desde sus inicios. Sin duda, dichas cifras quedan muy lejanas a los beneficios que consiguió tan solo un año antes, las cuales se sitúan en torno a los 8 millones de euros. Así, la compañía ha registrado, en tan solo dos años, su mayor ganancia y su récord en pérdidas, prácticamente de una manera paralela.

Pese a las pérdidas informadas por el digital Cinco Días, la estabilidad económica de la entidad no se ha situado en ningún momento dentro del peligro ya que el patrimonio neto que sostiene es de 41 millones de euros, una cantidad que respalda su solvencia por ahora. La cuenta de resultados de Kerad Holding muestra que las pérdidas se han producido en un escenario por «deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros», sin entrar en mayor detalle de la situación.

Aunque no se conozcan más puntos sobre lo ocurrido, cabe destacar que Kosmos Global Tennis, una de las sociedades de las que Kerad Holding es socio, ha sido la encargada de organizar tres ediciones de la fase final de la Copa Devis de Tenis. Pese a que el acuerdo que tenían firmado con la Federación Internacional de Tenis estaba previsto para 25 años más, a principio de 2023 el contrato se rompió debido a que ambas partes no consiguieron llegar a un acuerdo sobre el dinero estipulado en el contrato.

Gerard Piqué y Clara Chía / Gtres

Este nuevo varapalo económico llega en un momento donde su vida personal parecía estar rozando la calma después de la tormenta. Y es que Gerard Piqué lleva posicionado en el ojo del huracán mediático desde que trascendió a la esfera pública su ruptura con Shakira, la madre de sus hijos. Desde entonces, un intercambio de reproches en forma de hits y declaraciones indirectas han rodeado su faceta más privada y la de la colombiana. No obstante, la llegada de Clara Chía a su vida y los buenos resultados que consiguió con Kosmos gracias a la Kings League parecían haberle devuelto la ilusión al ex azulgrana. Sin ir más lejos, hace tan solo una semana, la competición de fútbol celebraba un nuevo evento que ponía el broche final a su tercer split en Málaga.