Ha pasado más de un año desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación ante los medios. Con un comunicado en conjunto, la pareja ponía punto final a su historia de amor y, desde ese mismo momento, se convertían en dos de los personajes más habituales de la crónica social del país. Indirectas a ritmo de hits e intercambio de reproches han sido los movimientos que han realizado el uno con el otro durante los últimos meses pero cabe destacar que la artista siempre ha optado por una actitud mucho más ‘cañera’ que la del ex futbolista, quien ha preferido mantenerse en un segundo plano dentro del huracán mediático.

No obstante, parecía que comenzaban a vivir una nueva etapa de tranquilidad y calma después de la tormenta pero, nada más lejos de la realidad. Y es que la intérprete de Te felicito ha vuelto a posicionarse cerca de la polémica pero, esta vez, no por nada relacionado con la ruptura con el padre de sus hijos sino por diferentes acusaciones de distintos antiguos empleados que no han dejado en muy buen lugar a la colombiana. Desde bailarinas hasta limpiadoras del hogar han levantado la voz para contar su propia experiencia trabajando mano a mano con la cantante. El último en sumarse a la lista ha sido uno de los chóferes que prestó sus servicios a Shakira durante 10 días en Madrid, los cuales los recuerda como «los más desilusionantes de su vida».

Shakira y su hermano Toninio en Barcelona/ Gtres

Así lo ha asegurado en el programa Socialité, donde ha revelado algunas de las peticiones que la artista le pedía mientras estaban circulando por la carretera, las cuales él mismo ha catalogado de «peligrosas». «Me pedía voltear el espejo central del vehículo hacia abajo porque, según ella, podía tener la tentación de mirarla», comienza a explicar. Por otro lado, resaltaba también la actitud que mantenía Tonino, hermano de Shakira, con el servicio durante los trayectos: «Tonino se sienta en el asiento del copiloto y te grita continuamente», aseguraba. Ante estos gestos, Shakira está presente pero, de acuerdo con lo vivido por el propio chófer, «juega a que ella es ajena a la situación, cuando es totalmente consciente y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligente».

Pero, esto no termina aquí, y es que para zanjar sus acusaciones, además de haber vivido este tipo de tratos durante su jornada laboral, manifiesta que Tonino filtra constantemente información a la prensa y, para lavarse las manos, señala como culpables a todos los trabajadores de Shakira: «Culpa a los chóferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él que estaba totalmente compinchado con los paparazzi». Como prueba, ha revelado uno de los momento que el mismo vivió, escuchándole hablar por teléfono y dando indicaciones de dónde se encontraba su hermana: «Shaki ya no sale», decía.

Shakira y su hermano Toninio/ Gtres

Por otro lado, el chófer no ha dudado en terminar su intervención en los medios tachando tanto a Shakira como a Tonino de «tacaños»: «No dan propina. Te piden encargos, que los adelantes tú de tu bolsillo y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para sus caprichos», sentenciaba, uniéndose así a las anteriores declaraciones de antiguos trabajadores que han confesado haber vivido situaciones similares con Shakira.