La sonada ruptura de Shakira y Piqué sigue protagonizando titulares internacionales. Pese a que la pareja ha rehecho su vida por separado, son muchos los asuntos que tienen pendientes por resolver. Y es que más allá de la custodia de sus hijos, también existen ciertos negocios y propiedades que han mantenido unidos durante todo este tiempo (bajo diferentes documentos oficiales) a la artista y el ex futbolista. Poco a poco han ido liquidando los proyectos que tenían en común pero, a día de hoy, aún siguen siendo propietarios de un lote de tres viviendas ubicadas en una de las mejores zonas de Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Según ha trascendido, el valor de dichas propiedades asciende hasta los 15 millones de euros, una cantidad que se repartirá entre ambos una vez se ejecute la venta, la cual ha dado su pistoletazo de salida tras comenzar los tramites necesarios para poder encontrar a un comprador con dicho poder adquisitivo. Una tarea que, al parecer, no está resultando fácil para ninguno. La primera residencia se construyó en 2012 y cuenta con 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y dos más subterráneas. El enorme jardín comunica con la segunda mansión del lote, donde se alojaban los padres de Shakira o los invitados junto con el servicio. Entre sus instalaciones se encuentra un gimnasio, un estudio de grabación y un campo de fútbol. Todo tipo de lujos juntos que hacen que su precio ascienda hasta la cantidad citada.

Shakira, Gerard Piqué y Joan Piqué/ Gtres

Ahora que ha salido a la luz los trámites de venta, ABC ha podido confirmar la existencia de una tercera vivienda, la cual compró la pareja con la intención de unirlas al resto, algo que no llegaron a hacer realidad debido a su inesperada separación. En el lote de compra, está la opción de obviar esta tercera y adquirir tan solo las dos primeras por un precio de 11,9 millones de euros. Según las líneas del medio señalado, las mansiones no están directamente a nombre de Shakira y Piqué, si no que estarían bajo la titularidad de la sociedad gestionada por el padre del ex azulgrana. El hecho de que el padre de Gerard Piqué sea ‘el tercero en discordia’ de este proceso no está facilitando tampoco que los que fuesen pareja lleguen a un acuerdo sencillo y simple, ya que su opinión tendría un alto porcentaje de importancia a la hora de tomar cualquier tipo de decisión en la liquidación.

Mansión de Shakira y Piqué en Barcelona/ Mediaset

Pese a que la ex pareja parece haber llegado a un acuerdo con el precio de venta, el periódico mencionado ha podido corroborar como las inmobiliarias de la zona consideran que es muy elevado. Además, el nuevo matinal de Mediaset, Vamos a ver, se ha traslado esta mañana hasta la inmediaciones y ha podido comprobar que, por ahora, no hay ningún tipo de cartel de venta colgado, por lo que confirma que la operación se estaría llevando de una manera privada y discreta. Cabe destacar que no hay anuncios en portales inmobiliarios para poder difundir la venta, al igual que tampoco se ha puesto en manos de ninguna agencia inmobiliaria para que haga de intermediaria, por lo que el hermetismo en el proceso es máximo.