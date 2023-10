Shakira reaparece tras la viral caída de Gerard Pique: este es el motivo

Shakira está viviendo uno de los momentos más álgidos de su carrera sobre los escenarios. La de Barranquilla decidió abandonar definitivamente Barcelona tras conocerse su ruptura con Gerard Piqué y, desde entonces, los hits que ha lanzado se han posicionado en número uno en rankings mundialmente conocidos. Además, su nueva residencia está instalada en Miami, donde ha vuelto a retomar el contacto con artistas internacionales, con los cuales, en algunos casos, ha forjado una bonita amistad, más allá de la profesión que comparten.

Shakira / Gtres

Es el caso, por ejemplo, de Carlos Vives, a quien considera un gran amigo desde hace años. De hecho, llegaron a compartir un tema que se convirtió en el más escuchado del verano de 2017, La bicicleta, con el que demostraron tener una gran química en el escenario. Una química que sigue vigente a día de hoy y prueba de ello ha sido el último concierto del colombiano celebrado en el Kaseya Center de Miami. Por sorpresa, Shakira interrumpió el show de su amigo, al que dejó sin palabras y completamente sorprendido por su aparición. «¡No te lo esperabas!, ¡No te lo esperabas!», gritaba la artista después de interpretar la canción mencionada. «Ni tu mujer sabía», continuaba entre risas. Ambos se funden en varios abrazos durante la actuación, reflejando la buena relación que sigue existiendo entre ellos y la felicidad que sintió Vives al verla.

La artista ha compartido el especial momento en sus redes sociales y, como era de esperar, el contenido no ha tardado en hacerse viral. «Sorprendiendo a mi hermano Carlos Vives en el escenario esta noche», escribía en su cuenta oficial de Instagram. En el video publicado se puede ver como la intérprete de Monotonía se preparaba en el backstage, donde aseguraba que todo había sucedido de una manera improvisada: «No he ensayado. He estado trabajando toda la tarde, me he vestido y me he venido para aquí. No le he dicho nada a nadie. Solamente lo sabe el mánager», decía.

Entre todos los comentarios que ha registrado el post señalado, sin duda destaca el del propio Carlos Vives, quien ha querido agradecer a su amiga, una vez más, esta especial sorpresa: «Shak, me puedo retirar ya, chao. Me voy feliz. Nada supera esto. Me hiciste el hombre más feliz. Te quiero. ¡Qué sorpresa!», señalaba. A sus palabras le han seguido las reacciones de otros artistas internacionales como el mismísimo Pablo Alborán: «Wow… qué momento tan tierno y generoso», escribía.

Este especial momento que ha vivido Shakira a lo largo de este fin de semana llega tan solo unos días después de que su ex pareja, Gerard Piqué, con el que sigue sumergida en una enorme guerra mediática, protagonizara una viral caída de la que no tardaron en hacerse eco las redes sociales. El ex futbolista se encontraba presentando la competición de la Kings League en México cuando, de repente, cayó inesperadamente al vacío tras pisar un hueco que separaba la grada del escenario donde se estaba realizando el evento.