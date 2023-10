Shakira sorprende hablando sobre su relación con García Márquez

Shakira no deja de estar nunca de actualidad. Aunque ahora, lejos de protagonizar una nueva polémica, la cantante ha hablado abiertamente de uno de los hombres de su vida, y no se trata ni de su padre, ni de ninguno de hijos, ni de su ya expareja Gerard Piqué. Tal y como ella ha recordado en el club de lectura Service 95, la artista mantuvo muy buena relación con el escritor Gabriel García Márquez. Tanto es así que ‘Gabo’ llegó a declararse públicamente fan de la joven en 1999. «Su música tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie», aseguró de ella el premio Nobel de literatura.

Ambos de nacionalidad colombiana, su relación se remonta a cuando Shakira solo tenía 21 años. «Él quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí. A partir de ahí, fuimos muy cercanos», comenzó relatando la artista. Además, rememoró su primera y anecdótica toma de contacto: «Recuerdo que, cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije: ‘Pero, ¿sobre qué?’. A lo que respondió: ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’. Eso es lo que hacía, contar historias, y así conquistó nuestros corazones». El suyo, desde luego, quedó prendado del autor.

De hecho, la mayoría de los fans de la artista saben que el autor de realismo mágico, que falleció en 2014, siempre ha sido una gran inspiración para la joven, llegando a convertirse en una de las personas más importantes de su vida. «Gabriel García Márquez fue un querido amigo. Se convirtió en una de mis personas favoritas en todo el mundo», aseguró en el club de lectura, que abordaba la obra más famosa del literato: Cien años de soledad. Y es que Shakira indicó que, con el paso de los años, descubrió que guardaba muchas cosas en común con el escritor, especialmente en el ámbito laboral.

Pero el cariño que se profesaban era mutuo, puesto que ‘Gabo’ calificó su forma de hacer música como «un fenómeno digno de una cátedra magistral». Para ella, por su parte, fue todo un «honor» participar en la música para la película El amor en los tiempos del cólera. «Fue una de mis mejores experiencias laborales, y algo de lo más inspirador. Desde entonces es mi parte favorita de mi repertorio», señaló. En cuanto a la obra que estaban tratando en el club de lectura, Shakira declaró que Cien años de soledad no solo le impactó «a niveles muy profundos», sino que, en su opinión, ha dejado una marca profunda en un país entero «y ha cambiado por completo la visión de Colombia en el mundo, e incluso de Latinoamérica».

Además, quiso poner de relevancia que el autor mostró Colombia al mundo a través de sus emblemáticas obras, «con todos los detalles más especiales» del país y de su cultura. «Creo que Gabriel García Márquez dejó un legado que es incomparable con otro en la literatura mundial», aclaró. De hecho, Shakira ya presumió de esta amistad en sus redes sociales en el año 2019 dedicándole un sentido mensaje al escritor con motivo del aniversario de su muerte.