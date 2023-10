Esta semana se conocía que la madre de Shakira, Nidia del Carmen Ripoll, fue ingresada de urgencia el pasado viernes 13 de octubre en un hospital de Barranquilla, Colombia, tras sufrir una trombosis venosa profunda. A sus 73 años, Nidia se encuentra actualmente en la clínica siguiendo un tratamiento indicado para paliar este tipo de afección. Y como no podía ser de otra manera, su hija ha estado acompañándola en tan duros momentos.

Al conocerse su ingreso, la cantante se desplazó inmediatamente hasta el núcleo urbano de Colombia en jet privado para estar cerca de su progenitora, y es que no es la primera vez que Nidia sufre un revés de salud de tales características. Durante el pasado mes de marzo, la madre de la artista también era ingresada por una trombosis en un hospital de Barcelona. De ahí la preocupación que ha mantenido en vilo a la familia durante este fin de semana. Y es que para Shakira, su madre es una de las personas más importantes de su vida.

Shakira junto a sus padres / Gtres

Así lo demostraba cuando recogió el galardón a Mujer del Año hace solo unas semanas: «Hay una mujer muy especial para mí, que me ha inspirado más que nadie: es mi madre, Nidia Ripoll. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, tu has sido la mujer del año». Y mientras Shakira se encontraba este fin de semana pendiente de su progenitora, su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, disfrutaba de un romántico plan en Málaga junto a Clara Chía.

Gerard Piqué junto a Clara Chía / Gtres

Lejos de los rumores que apuntan a una supuesta crisis en la pareja, Piqué y Clara viajaron hasta Málaga para vivir las finales de la Kings y la Queens League, un popular torneo de fútbol 7 que preside el exdeportista y en el que también participa Ibai Llanos. Para la cita, ambos consiguieron reunir en La Rosaleda a multitud de rostros conocidos, entre los que se encontraban Kiko Rivera, que no dudó en cantar su último éxito ‘El Mambo’, así como el exfutbolista y ahora presentador de televisión Joaquín Sánchez.

El evento celebrado el sábado reunió a más de 30.000 personas en el estadio de fútbol consagrándose de esta manera como un nuevo triunfo de esta competición, que ha encontrado a multitud de adeptos por su nueva forma de ver el fútbol. Y horas antes de este encuentro deportivo, Piqué y Clara Chía aprovecharon su estancia en la ciudad malagueña para acudir a la famosa discoteca Rosse Vip Club en la noche del viernes. Ataviados los dos con una camiseta de color blanco, disfrutaron de un romántico plan en la región andaluza donde ambos estuvieron acompañados por el hermano del exfutbolista y su mujer.

Así lo ha desvelado el programa TardeAR, que este lunes emitía imágenes de la pareja paseando en actitud cariñosa por las calles de Málaga. Por el momento, se desconoce cuándo viajará de nuevo Piqué a Miami para ver a sus dos hijos, Milan y Sasha. Al parecer, este y Shakira no se habrían puesto aún de acuerdo sobre cómo pasarán los niños las vacaciones de Navidad.