Nidia Ripoll, la madre de Shakira, ingresada de urgencia en el hospital

Nuevo revés de salud para la Nidia del Carmen Ripoll, la madre de Shakira. La mujer, de 73 años, ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Barranquilla, en Colombia; tras sufrir una trombosis venosa profunda, DVT, por sus siglas en inglés. Una afección que se produce cuando se forma un coágulo de sangre -trombo- en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas.

Ha sido Telemundo, la cadena de televisión terrestre estadounidense propiedad de Comcast, a través de NBCUniversal, la que se ha hecho de la noticia hace escasas horas, y detallado que Nidia se encuentra ingresada en la clínica desde el pasado viernes día 13 de octubre; pues fue entonces cuando la progenitora comenzó a encontrarse mal «y acudió a su centro médico para descartar problemas mayores».

Shakira junto a sus padres en Barcelona / Gtres

Según el citado medio, la madre de Shakira estaría respondiendo correctamente al tratamiento que le han pautado los sanitarios, que pasaría por un fármaco que disuelve el coágulo y cuyo nombre es, habitualmente, trombólisis. «El medicamento se usa para disolver los coágulos sanguíneos en personas con una trombosis venosa profunda extensa, incluso aquellas que tienen un coágulo sanguíneo en los pulmones (embolia pulmonar)», señalan los especialistas.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Nidia sufre un bache de salud (y de este tipo). Ya en marzo, la madre de la artista ingresó también en el hospital por una trombosis. Entonces, los padres de Shakira, al igual que la intérprete de Waka Waka o Hip’s don’t lie, cabe recordar, residían todavía en Barcelona. No obstante, estaban ya ultimando detalles para su huida de la Ciudad Condal tras el divorcio de la colombiana del padre de sus hijos, Gerard Piqué, ex jugador del FC Barcelona.

Shakira junto a sus padres en Barcelona / Gtres

Tras conocer la fatal noticia, Shakira, como no podía ser de otro modo, ha liberado su agenda de compromisos profesionales para desplazarse hasta el núcleo urbano de Colombia y acompañar a su madre. De hecho, ha sido en las últimas horas cuando la cantante ha sido captada, primero, llegando al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, el internacional del país del extremo norte de Sudamérica, en su propio jet privado y; después, a bordo de una furgoneta que la ha trasladado hasta la clínica donde se encuentra Nidia.

Shakira y su madre siempre han estado muy unidas. Nidia ha sido el gran apoyo de la intérprete en su carrera como cantante de éxito y también en el ámbito profesional, sobre todo desde que Shakira anunciase su separación de Piqué. Prueba de ello son las palabras que la arista ha dedicado a su madre en varias de sus publicaciones de Instagram, donde reúne a más de ochenta millones de seguidores; o en los conciertos, entregas de premios u otros eventos sociales en los que hace aparición.

La cantante Shakira con su madre en Barcelona / Gtres

«Hay una mujer muy especial para mí, que me ha inspirado más que nadie, que no está aquí hoy, es mi madre, Nidia Ripoll. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado de este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año», señaló la Shakira, emocionada, cuando subió a recoger el galardón a Mujer del Año en la primera edición de los Premios Mujeres en la Música, en Miami, hace algunas semanas.