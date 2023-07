Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Ese es el nombre al que responde una de las personas vitales para Shakira. Hablamos de la mujer que la trajo al mundo y le dio una educación plena; la que le ha visto subirse a un escenario por primera vez y, por supuesto, la que ha asistido orgullosa a ver cómo su hija lleva décadas siendo una estrella de la música. A menudo hablamos de la de Barranquilla por ser un personaje público, pero no está de más conocer en profundidad a su madre.

La mamá de Shakira nació en Colombia, aunque no se sabe con exactitud el lugar. Sin embargo tiene ascendencia catalana ya que su bisabuelo vino al mundo en Cataluña. Quienes la conocen la han llegado a apodar «la invisible» porque siempre evita ser protagonista de la escena mediática. No obstante, lo fue hace unos meses cuando fue ingresada por una trombosis y puso el corazón en un puño a su hija.

Nidia Ripoll saliendo del hospital / Gtres

Probablemente, este haya sido el momento en el que más se ha hablado de Nidia. Afortunadamente, no hubo que lamentar desgracias. La progenitora de Shakira actuó con celeridad y se desplazó al hospital en cuanto se encontró mal. Gracias a eso, los médicos detectaron a tiempo el coágulo. La afección podría haber sido mucho más devastadora si hubiera llegado al cerebro.

Shakira le debe todo a sus padres y está muy apegada a ellos. Hay que reconocerle a Nidia Ripoll el haber sabido ver el talento en ciernes que era su hija desde bien pequeña. Le apoyó en todo momento hasta conseguir su sueño de triunfar en la música. Lo que no todos sabes es que fue ella quien eligió el nombre artístico de Shakira. Para quien no lo sepa, se trata de un nombre de origen árabe y su significado es ‘gracias’ o ‘agradecida’. La cultura musulmana no árabe también lo utiliza como nombre persa, urdu o sindhi. En realidad, es la forma femenina de shaker que proviene de la palabra árabe shukr: ‘gracias’.

Shakira junto a su madre, Nidia Ripoll. / Gtres

Nidia Ripoll tan solo ha trabajado como ama de casa y en realidad ha dedicado gran parte de su vida a acompañar a su hija en todo momento. No dudó en apoyarla cuando se mudó a Madrid o ayudándola en los dos embarazos que ha tenido de hijos junto a Gerard Piqué. En este sentido, Nidia ha sido un gran sostén emocional para Shakira en su traumática y agónica ruptura.

El hombre con el que tuvo a Shakira es William Mebarak, quien contaba así para La Vanguardia la historia de amor con su mujer: «Ella trabajaba en la empresa de un amigo, y un día vi el viento pegando sus faldas a las piernas, y me enamoré. Y pensé: «Ahora se acabó tu tranquilidad, William…», porque yo entonces era un hombre casado. Y cuando consolidamos nuestra relación, nació nuestra hija Shakira».