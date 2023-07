Ha pasado más de un año desde que Shakira (46) y Gerard Piqué (36) anunciaran su separación tras más de una década juntos y dos hijos en común. No obstante, sus nombres siguen acaparando titulares de la crónica social en nuestro país y lejos de nuestras fronteras, precisamente, por las circunstancias en que ésta se produjo. Pues cabe recordar que ya por entonces, los rumores de infidelidad del ex jugador del FC Barcelona a la artista con la que es ahora su actual pareja, Clara Chía, no cesaban. Así cómo tampoco la forma en que la colombiana se habría enterado de ellos.

De esto último habló la propia Shakira hace escasos días en una entrevista en exclusiva para la revista británica People. «Él fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milán, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa de que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI», explicó. «Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, la pena, la esperanza, el engaño, la esperanza de nuevo, la emoción», añadió.

Shakira y Gerard Piqué en la Caja Mágica de Madrid. 2019/ Gtres

Unas palabras que lejos de crear remordimiento o arrepentimiento en el deportista, han aumentado sus ganas de burlarse públicamente de la situación y quién sabe también si de la natural de Barranquilla. Así lo consideran al menos varios usuarios del universo 2.0 después de que este miércoles durante un encuentro con los miembros de la Kings League, una liga de fútbol siete en Barcelona establecida en 2022 por Gerard Piqué, en asociación con otras personalidades destacadas del fútbol y transmisores de Internet; el catalán mantuviera una conversación con el streamer DjMaRiiO y su novia, a la que también se sumó su amigo, el influencer Ibai Llanos.

Todo comenzó cuando la pareja de internautas se conectó a la videollamadas desde diferentes habitaciones, a pesar que convivir juntos. En ese momento, Piqué bromeó con la posibilidad de que estuvieran enfadados y dijo: «Puedo dar clases de crisis en parejas. Si queréis luego os doy una clases de…bueno bueno, hay que gestionar las crisis en pareja». A lo que Ibai añadió entre risas: «Se te da bien eso a ti».

Gerard Piqué en un encuentro de la Kings League / Twitch

Esta no es la primera vez que Gerard Piqué hace alusión, con ironía, a todo lo sucedido en torno a su relación con la madre de sus hijos. Cabe recordar sino el momento en que Piqué anunció que había firmado un acuerdo con Casio, la marca de relojes que menciona la colombiana en su canción con Bizarrap; o apareció al volante de un Twingo también por la mismo el tema, después de que este alcanzara el número uno en todas las listas de éxito de Spotify, y ocupara posición de récord en YouTube.