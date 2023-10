Los ‘temazos’ que lanzaron a Kiko Rivera al estrellato musical

Kiko Rivera ha estado mucho tiempo hablando de su vida privada en algunos programas de televisión y también ha vendido exclusivas importantes en ciertas revistas, pero ahora se encuentra en una etapa completamente distinta. Ha decidido centrarse en su trayectoria musical y gracias a su constancia está consiguiendo grandes éxitos.

Su nueva canción se llama El Mambo y ya se ha convertido en uno de los temas del momento. Se ha posicionado en el número dos de las canciones más virales de España en Spotify y, hasta la fecha, cuenta con 670.007 reproducciones. Este número no deja de crecer y ha sido suficiente para que muchos se interesen en el pasado artístico del hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera en una sesión de DJ/ Gtres

En contra de todo pronóstico, Kiko Rivera decidió aparcar los escándalos que habían salpicado a su familia después de ser vetado en Mediaset. Una de sus principales fuentes de ingresos llegó a su fin, pero no se asustó porque llevaba mucho tiempo trazando una estrategia perfecta para arrasar en el mercado musical. Han pasado tres años desde que Telecinco emitió Cantora: la herencia envenenada, un programa que le separó para siempre de su madre. El antiguo «pequeño del alma» rompió con la tonadillera y desde entonces no han llegado a un entendimiento, a pesar de que ha habido varios intentos.

Kiko Rivera paseando por Sevilla / Gtres

Kiko Rivera aseguró que el talento de su madre no se había adaptado a las nuevas generaciones e insinuó que había dejado de tener el éxito de antaño. No obstante, los hechos demuestran que estaba equivocado porque Isabel Pantoja ha seguido llenando los escenarios como solamente ella sabe hacerlo. Su último espectáculo ha sido en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, ciudad donde vive su hijo. El DJ no se molestó en visitarla y tampoco le dedicó un mensaje en sus redes, así que no tuvo más remedio que justificar su postura y reconoció que habían vuelto a separarse. Eso sí, en esta ocasión prometió que no le deseaba ningún mal.

Lo otros éxitos de Kiko Rivera como artista

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’ / Gtres

El Mambo le ha otorgado una popularidad a Kiko Rivera muy diferente a la que tenía cuando era un rostro habitual de los platós de Telecinco. Sin embargo, no es su primera canción y para hablar de sus inicios debemos remontarnos a 2013. El hijo de Isabel Pantoja ganó mucha fama gracias a su participación en Supervivientes, donde coincidió con algunos famosos como Rosa Benito. Así que supo aprovechar el tirón y lanzó su primer hit: Quítate el top. Tuvo tanto éxito que decidió continuar por este camino.

En Quítate el top Kiko Rivera ejercía de DJ, pero en su nuevo proyecto dio un paso más y se atrevió a entonar una letra que le catapultó a lo más alto: Así soy yo. Esta canción consolidó su trayectoria musical e incluso se barajó la posibilidad de que actuase junto a su madre en algún espectáculo, pero ambos ponían condiciones muy estrictas y finalmente solo se pudo hacer una pequeña colaboración. Rivera estaba tan convencido de su trabajo que no descansó hasta que le ofrecieron formar parte de la discográfica Universal.

Kiko tomó una decisión con la discográfica que le había contratado

Después de su periplo por los platós de Telecinco hablando de Isabel Pantoja, un testigo aseguró en la revista Semana que en Universal estaban cansados de él. Era cierto. Al poco tiempo dejaron de trabajar juntos.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en Sevilla / Gtres

«Universal ha terminado cualquier relación laboral con él porque no ha cumplido con las expectativas generadas, ni en ingresos ni en música», empezó diciendo una fuente que no quería desvelar su identidad. «Se han cansado de que su vida se televisara. Querían que se controlara y que su imagen fuera más profesional. De hecho, incluso le recomendaron que se cambiara de casa porque las cámaras le podían ver y grabar desde la calle».

A pesar de que no lo ha tenido fácil, Kiko Rivera ha lanzado otros éxitos como 500 Millas. Una canción que le dedicó al hijo que tiene con Jessica Bueno cuando este vivía fuera de España debido a la relación que la modelo mantenía con Jota Peleteiro.