Kiko Rivera y el nuevo doloroso revés de salud al que hace frente

Kiko Rivera ha sufrido un nuevo revés de salud. Así lo ha dado a conocer él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores. Durante la mañana de este 12 de diciembre, el hijo de Isabel Pantoja ha publicado una serie de stories en los que ha revelado su estado actual de salud.

En un primer vídeo, el marido de Irene Rosales muestra cómo de hinchado tiene su pie y el proceso que hace para disminuir los dolores. Primero lo mete en un barreño con agua con hielo para después meterlo en otro con agua caliente. “Tengo fascitis plantar. Y duele mucho”, ha indicado el cantante.

“Bueno ya me han mandado las plantillas, que ya las tengo puestas y están haciendo su trabajo, pero me duele tela. Soy un pingüino andando ahora mismo”, ha comenzado diciendo. Después, ha dicho el aburrimiento que le produce estar todo el rato en el sofá, ya que debido a la dolencia no puede moverse con facilidad.

Fue el pasado mes de octubre cuando saltaron todas las alarmas al darse a conocer que Kiko Rivera había sufrido un ictus. Motivo por el que fue ingresado en un hospital de Sevilla. “Este programa ha podido confirmar que Kiko Rivera sufrió en la madrugada del viernes un grave problema de salud. Se encuentra ingresado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Las próximas 24h son decisivas. Estaremos todo el fin de semana muy atentos a su evolución”, dijo el espacio Fiesta.

Afortunadamente, el DJ se recuperó y fue dado de alta. “Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón”, dijo en un comunicado. “Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me Han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”, añadió.

Kiko Rivera, volcado en su trabajo

Pese a estos sustos relacionados con la salud, Kiko Rivera se muestra de lo más positivo en la recta final a este complicado 2022. Afronta el nuevo año con ilusión y nuevos retos y, sobre todo, nueva música, tal y como él mismo ha contado en varias ocasiones en sus redes sociales.

Sin embargo, el entramado familiar en el que se encuentra con su madre parece que está en stand by, ya que no hay novedades sobre si podría existir una posible reconciliación entre madre e hijo.