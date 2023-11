La decisión de Shakira con sus hijos en los Latin Grammy que reabre su guerra con Piqué

Quedan escasas horas para que Shakira actúe en el escenario de la vigésimo cuarta edición de los Latin Grammy que, por primera vez, se celebra en nuestro país. Concretamente, en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES de Sevilla. Pero no lo hará sola, la acompañaran sus dos hijos en común con Gerard Piqué, Milán y Sasha, de diez y ocho años respectivamente. Así lo ha asegurado en la tarde de este jueves, Alejandro Vigara, en Así es la vida, el programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco.

«Shakira ha movido todas las gestiones necesarias para que sus hijos la acompañen en el escenario de los Latin Grammy. Va a actuar con sus dos hijos. Es una información totalmente contrastada, Shakira y sus dos hijos van a actuar en Sevilla», han sido sus palabras. Unas que han dejado atónicos al propio conductor del programa -hoy no estaba Sandra-, así como al resto de colaboradores que auguran que la decisión de la cantante va a traer cola para con su actual relación con el padre de los menores y las clausulas de su custodia. «Se va a liar».

Shakira junto a sus hijos en los los MTV Video Music Awards «VMA» / Gtres

Shakira, cabe recordar, lanzó el pasado mes de mayo, Acróstico, cuyo videoclip protagoniza junto a Milan y Sasha; pues se trata de un tema dedicado a los niños y a su papel como madre. Así, se presupone que será ésta la canción que la colombiana interprete esta noche, donde parte, además, como una de las grandes favoritas con siete nominaciones en cinco categorías distintas. Las ha conseguido con las canciones Acróstico, Bzrp 53 y TQG: Canción del Año (Acróstico), Canción del Año (Bzrp 53), Canción del Año (TQG), Grabación del Año (Bzrp 53), Mejor Canción Pop (Bzrp 53), Mejor Canción Urbana (TQG) y Mejor Fusión / Interpretación Urbana (TQG).

La guerra abierta de Shakira y Gerard Piqué por la exposición de sus hijos

No es nueva la guerra entre Shakira y Gerard Piqué por la exposición de sus hijos. De hecho, de cumplirse la información de Alejandro Vigara, el de esta noche sería un capítulo más que pondría, en este caso, contra las cuerdas a la natural de Barranquilla, y sobre la mesa sus contradicciones con este asunto. Hace apenas unos meses, Shakira se enfadó porque el que fuera jugador del FC Barcelona llevó a sus hijos a una entrevista en la que hablaba de la Kings y la Queens League, una liga de fútbol 7 con sede principal en Barcelona, creada por el ex futbolista, en 2022, en asociación con otras personalidades de internet y streamers, como Ibai Llanos.

Asimismo y, en multitud de ocasiones, la intérprete de Waka Waka ha afirmado que no le gusta sentirse perseguida por los paparazzis en presencia de los niños. De hecho, acaba de dar una exclusiva a la revista ¡Hola! donde cuenta lo mucho que le gusta la nueva vida de sus hijos en Miami sin la presencia de la prensa. «Nunca los había visto tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie les persiga, no como en Barcelona donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades», señala.