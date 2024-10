La cariñosa e inesperada felicitación de Alice Campello a Álvaro Morata por su cumpleaños

Dos meses después de que Alice Campello y Álvaro Morata anunciaran su inesperada ruptura, la italiana ha realizado un inesperado movimiento en la red que ha sorprendido a propios y extraños. Durante las últimas semanas, su divorcio ha generado un gran huracán mediático que ha intentado conocer el motivo que les ha llevado a tomar caminos por separado. En todo momento, la ex pareja se ha limitado a decir que no existían terceras personas y que todo se debía a «incomprensiones continuas» entre ellos. Sin embargo, el tipo de relación que mantienen a día de hoy ha generado todo tipo de rumores. Hasta ahora, que la influencer ha querido publicar un emotivo mensaje dedicado al futbolista por su cumpleaños que deja entrever que continúa habiendo buena sintonía.

«Tanti auguri super papi (muchas felicidades, súper papi», escribía Campello en su perfil oficial de Instagram junto a varias fotografías en las que aparecía el jugador del AC Milán con sus cuatro hijos. Morata ha compartido la historia que ha publicado su ex mujer y le ha agradecido públicamente el detalle: «Gracias, Ali», comentaba junto al emoticono de un corazón.

Alice Campello felicita a Álvaro Morata por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Estas palabras vuelven a poner de manifiesto que, aunque su historia de amor ha llegado a su fin, tanto Álvaro como Alice están intentando dejar atrás sus diferencias para poder mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos. Y es que cabe destacar que hace unas semanas, la creadora de contenido se mudó a Italia, su país natal, para estar más cerca de su ex pareja y conseguir, de esta manera, que los pequeños pasen más tiempo con su padre.

Álvaro Morata y Alice Campello en Milán. (Foto: Gtres)

La confesión de Morata sobre su relación con Alice

Tan solo unas semanas antes de la felicitación de cumpleaños mencionada, Álvaro Morata concedió una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha en Cope, donde habló largo y tendido sobre su relación con la italiana y su posterior ruptura: «La gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo de terceras personas, sin ningún motivo de nada», comenzaba a decir. En cuanto a las supuestas deslealtades, el futbolista reiteraba que era falso y fue claro al respecto: «A los que se puede hacer daño en el futuro es a mis hijos, no a mí. Al final son ellos los que en un futuro buscarán en internet y verán algo que no es verdad», sentenciaba.

Por otro lado, al ser preguntado por la madre de sus hijos, el futbolista tan solo tenía buenas palabras para referirse a ella: «Alice es una persona que me ayuda muchísimo, la quiero y respeto mucho, pero tenemos opiniones diferentes», expresaba.