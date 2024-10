El verdadero motivo por el que Álvaro Morata ha bloqueado en sus redes a Alice Campello

Después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, Álvaro Morata y Alice Campello decidieron poner punto y final a su relación. Fue el futbolista el que anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram, pues ya había rumores circulando y no quería que se especulase con una cosa tan seria. También ha sido él quien ha dado un paso adelante para explicar el verdadero motivo por el que ha bloqueado a la madre de sus hijos en las redes sociales.

Los internautas se dieron cuenta de que Morata y Campello ya no se seguían en Instagram, pero la verdad es mucho más compleja. No es que se hayan dejado de seguir, es que «se han bloqueado mutuamente». El periodista Javier de Hoyos ha hablado con Álvaro y lo ha contado todo en el programa D Corazón, el espacio que presentan Jordi González y Anne Igartiburu en TVE.

Álvaro Morata y Alice Campello en Milán. (Foto: Gtres)

«Estaban discutiendo y como veían que eso no paraba se han bloqueado de todos lados. Me explica que lo hicieron por salud porque les preocupa mucho su familia», ha comentado el colaborador después de entrevistar a Álvaro Morata.

Adiós a la reconciliación

La ruptura de Álvaro y Alice parecía que iba a ser idílica. Ambos hablaron públicamente para dejar claro que el matrimonio no había fracasado por ningún motivo extraño, simplemente se les había acabado el amor. El problema es que los espectadores cada vez quieren saber más datos sobre esta historia. Estamos hablando de dos rostros muy conocidos, por eso hay tanto interés.

Alice Campelo y Álvaro Morata en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El tertuliano Alessandro Lequio siempre ha defendido que la ex pareja iba a terminar reconciliándose, al menos eso es lo que se cuenta en Italia, tierra natal de Alice Campello. Sin embargo, Álvaro Morata tiene una visión completamente distinta e insiste en que la separación es definitiva. Recientemente ha dado una entrevista en el programa radiofónico Herrera en COPE y ha hablado sobre asunto.

El deportista, que ya está viviendo en Italia por cuestiones profesionales, reconoce que ha atravesado un momento muy complicado. «No era capaz de abrocharme las botas (…) Me iba a casa, me encerraba en mi habitación y me peleaba contra mi cabeza. Te das cuenta de que lo más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento», declaró cuando el presentador le preguntó por su situación emocional. «Llegó un momento en el que me daba vergüenza estar con mis niños o salir a la calle con ellos».

No ha habido infidelidades

Alice Campello durante un evento. (Foto: Gtres)

En estos momentos hay mala relación entre Morata y Campello, por eso se han bloqueado. No quieren discutir más por el bien de la familia que formaron en el pasado. Eso sí, hay una cosa que Álvaro desea que quede clara: no ha habido ninguna infidelidad durante la relación.

«A mí no me hacen daño, pero a quienes les puede hacer daño en el futuro es a mis hijos» , explicó durante su entrevista de radio. En aquella intervención habló de su ex con bastante cariño: «Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, la quiero mucho y la respeto muchísimo pero tenemos opiniones diferentes. Ahí está y se acabó». ¿Qué más habrá pasado para que haya decidido cortar por lo sano?