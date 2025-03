La reciente ruptura entre Jessica Bueno y Luitingo ha acaparado la atención de los medios de comunicación y seguidores de la pareja en los últimos días. Especialmente, tras la emisión de unos audios privados en los que Luitingo expresaba críticas hacia la ex de Kiko Rivera, y un posterior comunicado del cantante asumiendo su responsabilidad y pidiéndo disculpas públicas. Ahora la modelo ha decidido compartir sus primeras impresiones.

Jessica Buena ha sido captada a su salida de un parking por las cámaras de Gtres y, preguntada expresamente por el perdón de Luitingo, ha dejado claro que no tiene intención de profundizar más en lo ocurrido. Jessica ha subrayado que, a pesar de la disculpa pública emitida por el ex concusante de Gran Hermano VIP, él no se ha puesto en contacto con ella personalmente ni ha intentado solucionar la situación de forma privada. «No quiero hablar más del tema», ha dicho visiblemente cansada por la presión mediática que ha estado enfrentando desde que los audios se hicieran públicos. «Nada, no me ha dicho nada, ni me ha llamado», ha añadido la sevillana.

Jessica Bueno en el interior de un parking. (Foto: Gtres)

Además, Jessica Bueno ha sido clara al negar cualquier posibilidad de retomar su relación con Luitingo después de los recientes acontecimientos. La modelo ha expresado que, tras lo sucedido y las declaraciones públicas que se han hecho, no ve ninguna opción de reconciliación con él. Centrada en su faceta profesional y en su bienestar personal, Jessica ha señalado que su prioridad ahora son sus hijos y sus proyectos.

Fue el pasado 24 de febrero cuando Jessica Bueno y Luitingo emitieron un comunicado conjunto, a través de sus respectivas redes sociales, anunciando su ruptura tras más de un año juntos. «No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo», comenzaba el escrito. Aunque parecía que todo iba de buen rollo entre ellos, los audios de Luitingo criticando a Jessica, que salieron a la luz el pasado viernes, 7 de marzo, en el programa ¡De Viernes!, han sido un punto de inflexión en su relación. Jessica Bueno acudió al programa para contar cómo se encontraba tras el fin de su romance y cuál ha sido el motivo por el que han decidido dejarlo. La sevillana aseguró que historia de amor ha sufrido un «desgaste».

El comunicado de Luitingo con el que pide perdón a Jessica Bueno

El momento más controvertido de la entrevista de Jessica Bueno a ¡De Viernes! llegó cuando la ex concursante de Supervivientes escuchó una serie de audios en los que Luitingo hablaba de una forma despectiva sobre su ruptura. «¿Cómo puede decir esas barbaridades? ¿Él sabe que eso lo están grabando? Pero si es una conversación con su familia, por Dios. Cómo puede pensar esas cosas de mí y de mis hijos», reaccionó Jessica.

