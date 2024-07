Jota Peleteiro se casa en secreto con la modelo Ajla Etemovic en Arabia Saudí

El exfutbolista Jota Peleteiro se hizo un hueco en la crónica social a raíz de su relación con Jessica Bueno. Esta historia de amor tuvo un final amargo y se enfrentó a la modelo a través de las redes sociales, pero ahora todo esto forma parte del pasado. Este sábado 13 de julio ha publicado una foto para anunciar una gran noticia: se ha casado con su última novia, la modelo Ajla Etemovic. Ha sido una ceremonia íntima que se ha filtrado gracias a la iniciativa de Jota.

El deportista está más enamorado que nunca, aunque lleva menos de un año con Ajla. No es la primera mujer que ocupa su corazón después de su mediático divorcio de Jessica Bueno. Antes de conocer a la modelo de origen serbio estuvo con una influencer llamada Miriam Cruz. Llegó incluso a comprometerse con ella, pero en el último momento modificó su hoja de ruta.

Jota Peleteiro despertó el interés de las redes sociales tras desvelar que se había convertido al Islam. Fuentes cercanas aseguran que fue un gesto de generosidad hacia Ajla Etemovic, pues quería acercarse a su cultura para comprender mejor su forma de ser. Ahora se ha desplazado hasta Arabia Saudí para celebrar un boda íntima que se ha convertido en el tema de conversación de este fin de semana.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro, en una boda.

La curiosa relación de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

Ajla Etemovic es modelo y ha hecho campañas importantes, pero realmente se conoce muy poco de ella porque no le gusta estar en el centro de la noticia. Es bastante discreta, de ahí que haya sorprendido tanto su foto junto a Jota el día de su boda. El ex de Jessica Bueno conoce perfectamente cómo funciona la crónica social y quizá se haya querido adelantar.

A sus 33 años, Jota ha empezado de cero junto a Ajla. Siempre estará unido a Jessica porque tienen hijos en común, aunque la relación entre ellos es nula. Han tenido muchos problemas y no han llegado a ningún acuerdo, a pesar de que están condenado a entenderse por el bien de los menores.

El exfutbolista ha utilizado su influencia en las redes sociales para publicar una foto que ilustra el momento tan especial que acaba de vivir. Jota se ha casado de negro para cumplir con la tradición. El profeta Mahoma, fundador del Islam determinó que los hombres debían contraer matrimonio en colores oscuros y las mujeres de blanco.

La decisión más importante de Jota Peleteiro

Jota Peleteiro, durante sus vacaciones.

Jessica Bueno estuvo alejada del foco mediático después de separarse de Jota, pero después se filtró que tenía un nuevo novio y regresó al centro de la polémica. Todo esto le ayudó a convertirse en concursante de GH VIP, donde conoció al cantante Lutingo, su actual pareja. Mientras tanto, Peleteiro rehacía su vida y dejaba atrás parte de su pasado.

El gallego tomó una decisión: convertirse al Islam. Según contó el mismo, su entorno entendió perfectamente esta postura e incluso recibió detalles que le ayudaron a comprender, siempre según su visión, que estaba en el camino correcto.

«Ayer en casa de Faisal Buresli estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía ‘Bienvenido al Islam’. Amo a su familia. Me ha dado mucho amor», escribió en su cuenta de Instagram.