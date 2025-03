Isa Pantoja ha reaparecido este 27 de marzo en Sevilla para asistir a la XIII Edición de los premios Favoritos 2025, cita en la que era una de las premiadas. Nada más llegar, posó con su incipiente barriga, ya que se encuentra en el séptimo mes de gestación, en el photocall y, después atendió a los medios de comunicación allí presentes.

Una vez más, la colaboradora de televisión se sinceró ante las cámaras y abordó diferentes asuntos de su esfera personal. Sin embargo, quedó sorprendida cuando fue preguntada por Jessica Bueno, ex pareja de su hermano Kiko Rivera. Cabe recordar que a finales de año, Isa Pantoja contó en ¡De Viernes! un delicado episodio que vivió junto al DJ y la modelo. Isa explicó que Kiko la llevó al ginecólogo cuando ella tenía 16 años, por orden expresa de Isabel Pantoja, para saber si había mantenido ya relaciones sexuales. A pesar de que no entró en demasiados detalles, la influencer desveló que no fueron solos, sino que los acompañó la novia de su hermano en aquel momento, que por fechas sería Jessica Bueno.

Isa Pantoja posando. (Foto: Gtres)

La reacción de Isa Pantoja

«¿Has perdonado aquello que te hizo?», preguntó un periodista. «Es que no tengo que perdonarle nada a ella», respondió Isa. Los reporteros insistieron en que Jessica Bueno ha dicho que no recuerda aquella escena. «No sé… Me parece un poco… Mejor no decir nada», dijo Isa Pantoja, muy sorprendida. «¿Es para acordarse?», comentó un reportero, a lo que respondió la televisiva con un tajante: «Sí».

Isa Pantoja en un evento. (Foto: Gtres)

Sobre su madre, Isabel Pantoja

En el marco de este evento, Isa Pantoja también se pronunció sobre la actual relación que tiene con su madre, Isabel Pantoja. Lejos de haber tenido un acercamiento, la tonadillera y su hija continúan distanciadas. Además, Isa reveló que no se había puesto en contacto con ella tras su último ingreso hospitalario.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín. (Foto: Gtres)

Al saber que la artista se encuentra bien, Isa Pantoja dijo que le parecía muy bien. Al mismo tiempo confirmó que no se ha puesto en contacto ni con ella ni con nadie de la familia porque «no tengo relación con ellos». «No voy a decir nada… Yo, mi embarazo…», sentenció.

El pasado 20 de marzo, Isabel Pantoja recibió el alta hospitalaria, tal y como anunció este digital en exclusiva. La intérprete de Marinero de luces tuvo que permanecer en un centro hospitalario durante varios días después de que los médicos detectaran algo que consideraron preocupante durante unas pruebas rutinarias.