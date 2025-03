Isa Pantoja ha hablado sobre el reciente ingreso hospitalario de su madre, Isabel Pantoja, dejando clara su postura con respecto a la situación. A pesar de que la noticia de la hospitalización de Isabel circuló rápidamente y causó preocupación en los medios, Isa ha explicado en directo en Vamos a ver, en Telecinco, que no estaba dispuesta a acudir al hospital ni involucrarse más allá de lo necesario. De hecho, ha dejado claro que no asistiría a ningún tipo de evento relacionado con la salud de su madre, aunque sí ha expresado su deseo de que se recuperare.

La hija de Isabel Pantoja se enteró de la hospitalización de su madre por los medios de comunicación y no fue hasta después que se le informó sobre el alta médica. Así, Isa no ha tenido contacto directo o personal por parte de algún miembro de la familia, como su prima Anabel, o alguno de los allegados a Isabel, para explicarle los detalles del estado de salud de la tonadillera. Esto refuerza la idea de un alejamiento significativo de Isa respecto a las dinámicas familiares que involucran a la cantante. «Me enteré, pero ya le habían dado el alta (…) Me enteré por un amigo», ha explicado. «Me alegro de que esté bien. Si hubiera seguido ingresada sí que hubiera preguntada para saber cómo está por lo menos, pero no esperéis que yo vaya a ningún sitio, a no ser que se me necesite o se me pida», ha añadido la colaboradora.

Isa Pantoja en ‘Vamos a ver’. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja está viviendo una etapa personal muy distinta a la de años anteriores. Actualmente, se encuentra embarazada de su segundo hijo -el primero en común con Asraf Beno-, lo que ha fortalecido su enfoque hacia su propia familia y su bienestar. Este embarazo ha supuesto, en sus propias palabras, un punto clave en su vida, ya que le ha permitido centrarse en lo que realmente le importa: su pareja, su hijo y su salud. Todo ello al margen de los conflictos familiares y mediáticos que involucran a Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja ya está en casa

Isabel Pantoja fue dada de alta en la tarde de este jueves, 20 de marzo, tras haber sido ingresada de urgencia a principios de semana. La cantante, de 68 años, fue hospitalizada en una clínica de la capital el pasado lunes, 17 de marzo, después de que los médicos detectaran algo que consideraron preocupante durante unas pruebas rutinarias. Aunque el diagnóstico de la cantante se mantiene reservado, la situación no es grave.

Isabel Pantoja a las puertas de un hospital. (Foto: Gtres)

La noticia del ingreso de Isabel Pantoja fue revelada por el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver de Telecinco. Según Rossi, los médicos decidieron ingresar a Isabel Pantoja tras observar algo que no les gustó durante las pruebas iniciales. Durante su estancia en el hospital, la artista ha estado acompañada en todo momento por su hermano Agustín Pantoja, manteniendo la situación en la más estricta intimidad y sin comunicarlo al resto de la familia.