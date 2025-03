Isabel Pantoja rechaza una propuesta profesional millonaria: "Era poco dinero para ella"

Isabel Pantoja se ha situado en la primera línea de la noticia tras confirmarse que ha llegado a un acuerdo con Mediacrest para desarrollar una serie documental que cuente los episodios más importantes de su vida. La productora audiovisual mencionada aseguró que estaban ante un proyecto de «máxima calidad» en el que se narrará «la historia de una de las personas más influyentes de la música española». Además, añadió que la tonadillera enfrentaba con entusiasmo este nuevo proyecto, ya que lo consideraba «como una bella oportunidad para celebrar sus más de 50 años de trayectoria».

Como no podía ser de otra manera, este trabajo ha puesto en el punto de mira las condiciones que habría interpuesto la cantante para aceptarlo, algo que ha sacado a la luz algunos de los proyectos que se le ha ofrecido a lo largo de su carrera y que no ha aceptado por distintos motivos. Sin ir más lejos, ha sido el programa Fiesta el que ha contado que rechazó una oferta millonaria para escribir su autobiografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mediacrest (@mediacrest_es)

«He hablado con fuentes del mundo editorial de altos niveles y me aseguran que se le propuso a Isabel Pantoja que sacase su autobiografía a cambio de un millón de euros e incluso algo más y que dijo que no, que no quería. Rechazó la propuesta porque dijo que era poco dinero», explicaba Silvia Taulés, la cual aseguraba que esa cifra era una auténtica barbaridad para el mundo editorial.

A la información de su compañera, Mónika Vergara añadía que a Isabel no se le había propuesto sólo una vez escribir su biografía. «Cuando estaba con Diego Gómez, él se encargó de moverlo, pero Agustín, el que no se separa de Isabel, se negó […] Esta persona entiende que la vida de Isabel Pantoja vale más que un millón de euros», desvelaba.

Emma García y los colaboradores de ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Era entonces cuando Kike Calleja apuntaba que, además de declinar estas ofertas en el mundo literario, Isabel Pantoja también había dicho «no» a participar como jurado en La Voz de Chile. «Aquí en España ha rechazado también participar en cuatro programas de televisión. Entre ellos, el documental que se está preparando de Julio Iglesias», explicaba el periodista. Amor Romeira comentaba en ese momento que también rechazó acudir al programa de Mi casa es la tuya y que sabía de primera mano que «no quería saber nada de esas cosas», ya que tan solo «quiere ganarse el pan cantando, que es lo que mejor sabe hacer». «Ella tiene claro que su hermetismo y su silencio tienen un precio», concluía la colaboradora.