Isabel Pantoja ha sido dada de alta y ya descansa en su domicilio de Madrid tras haber sido ingresada de urgencia a principios de semana. La cantante, de 68 años, fue hospitalizada en una clínica de la capital el pasado lunes, 17 de marzo, después de que los médicos detectaran algo que consideraron preocupante durante unas pruebas rutinarias. Ha sido hace escasos minutos cuando LOOK ha podido conocer, en exclusiva, que la artista ya no se encuentra hospitalizada. En concreto, habría sido alrededor de las 15:00 horas cuando Isabel Pantoja ha abandonado el centro médico. Aunque el diagnóstico de la cantante se mantiene reservado, la situación no es grave.

Todo comenzó el pasado domingo, cuando Isabel Pantoja empezó a sentirse indispuesta, lo que llevó a su equipo médico a realizarle una evaluación más detallada y tomar la decisión de ingresarla para realizarle estudios adicionales apenas un día después. La noticia del ingreso de Isabel Pantoja fue revelada por el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver de Telecinco. Según Rossi, los médicos decidieron ingresar a Isabel Pantoja tras observar algo que no les gustó durante las pruebas iniciales. Durante su estancia en el hospital, la artista ha estado acompañada en todo momento por su hermano Agustín Pantoja, manteniendo la situación en la más estricta intimidad y sin comunicarlo al resto de la familia.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín a las puertas de un hospital. (Foto: Gtres)

¿Qué le pasa a Isabel Pantoja?

«A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia aquí en un centro hospitalario de Madrid. Las pruebas están saliendo bien y, por el momento, hay tranquilidad», explicó el periodista. «No están preocupados, están esperando los últimos resultados», añadió. Este episodio de salud ocurre en un momento significativo para Isabel Pantoja, ya que recientemente había retomado su actividad profesional con nuevos proyectos. Entre ellos, destaca la firma de un acuerdo para la realización de una serie documental y otra de ficción sobre su vida, un proyecto que la tenía muy ilusionada.

La salud de Isabel Pantoja ha sido motivo de preocupación en otras ocasiones. Hace aproximadamente un año, la cantante, que se conoce que padece nefropatía diabética, una enfermedad asociada a la diabetes que afecta la función renal; tuvo que cancelar varios conciertos que ya tenía en su agenda como parte de su esperadísima gira 50 aniversario debido a problemas de salud. Además, el pasado verano, Isabel Pantoja fue hospitalizada de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Isabel Pantoja a las puertas de un hospital. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que en esta ocasión, la pronta actuación de los médicos y la realización de las pruebas pertinentes han permitido descartar complicaciones mayores, permitiendo su regreso a casa en buenas condiciones.

El ingreso de Isabel Pantoja y la visita de su sobrina Anabel a Madrid