Anabel Pantoja desvela el dinero que ganó en ‘Supervivientes’

Ha pasado un año y medio desde que Anabel Pantoja volvía, por segunda vez, a pisar las playas de los Cayos Cochinos como concursante oficial de Supervivientes. Su debut en el reality (allá por 2014) fue duramente criticado por los telespectadores, ya que no consiguió aguantar más de 14 días por las duras condiciones a las que se tenía que enfrentar, abandonando por voluntad propia el concurso. Sin embargo, ocho años después, la sobrina de la tonadillera regresó a la isla mencionada, quedándose a las puertas de posicionarse como una de las finalistas de la edición.

Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’ / Telecinco

Ahora, Anabel se ha sentado como invitada en el podcast Querido Hater, donde junto a Malbert, presentador del formato, ha decidido hablar largo y tendido sobre esta extrema experiencia. Recuerda que cuando recibió la oferta se encontraba en un momento personal muy complicado y aceptar la aventura le motivó en diferentes aspectos: «Mi vida parecía un cactus. Estaba ahí por estar. Me había separado. Vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: ‘vente’. Y me tiré a la aventura. Y me cambió la vida, para bien y para todo», relataba.

Y es que, más allá de comenzar a vivir una especial conexión con Yulen Pereira, quien se convertiría en su pareja a la salida del concurso, Anabel ha confesado que económicamente también fue uno de los proyectos laborales donde más dinero ha ganado. «Regresé de otra manera. Con mucho dinero, tengo que decirlo. Gané muchísimo, vine la última», decía. Y es que el caché con el que fue fichada por la productora y su posición como última expulsada le ayudaron a ser una de las que más provecho económico sacó de la aventura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de QUERIDO HATER😈 (@querido_hater)

Dadas las extremas condiciones a las que se enfrentan sus concursantes, Supervivientes es uno de los programas que mejor paga a sus fichajes, aunque la repercusión de cada participante varía en función de la fama que soporten sobre sus espaldas. Aunque no quiso centrarse en dar una cifra en concreto, medios como as se han hecho eco del sueldo de la prima de Kiko Rivera en Honduras, el cual oscilaba entre los 16.000 y los 20.000 euros semanales, por lo que habría ganado unos 280.000 euros durante los 96 días que aguantó como concursante.

Además de este incremento de dinero en su cuenta de banco y de su inesperado giro en el amor, su paso por Supervivientes también supuso un antes y un después en su trayectoria profesional. De acuerdo con sus declaraciones en el podcast mencionado, tras su concurso también decidió no regresar más a Sálvame. «Tenía otras expectativas y no era otra vez ponerme a sufrir», comentaba. Desde entonces, aunque su presencia en la pequeña pantalla se ha limitado a ser colaboradora en espacios específicos como el debate de diferentes realities, lo cierto es que no ha llegado a desvincularse del todo de lo mediático. Sin ir más lejos, este jueves entrará de nuevo a la casa de Gran Hermano VIP 8 para participar en la prueba semanal, donde se reencontrará con Jessica Bueno, la ex pareja de su primo, Kiko Rivera.