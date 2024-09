Julián Muñoz: la vida de luces y sombras del que fue alcalde de Marbella

Nacido en El Arenal, Ávila, un 24 de noviembre de 1947, Julián Muñoz ha fallecido este 24 de septiembre, a los 76 años de edad, tras una larga enfermedad. El ex político padecía un cáncer que él mimo definió como «galopante». Como consecuencia del mismo, en sus últimos meses de vida, ha sufrido constantes altibajos que le han obligado a ingresar en numerosas ocasiones en el Hospital Universitario de Costa del Sol de Marbella, lugar donde finalmente ha fallecido. Hasta el último momento, la ex pareja de Isabel Pantoja ha estado arropado por su círculo más allegado de familiares y amigos, los cuales le han visitado diariamente hasta conocerse el triste desenlace. Tanto es así, que las últimas imágenes que trascendieron de él corresponden al pasado domingo. En ellas, aparece paseando por las inmediaciones del hospital, visiblemente desmejorado y rodeado de algunos miembros de su familia.

Julián Muñoz y Fosky paseando. / Gtres

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar

Natural de Ávila, se instaló con algunos familiares en la cercana localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, donde trabajó como camarero antes de conocer en marzo de 1977 a Mayte Zaldívar, madre de una niña pequeña, Eloísa, fruto de una relación anterior.

Abrieron un primer local que no funcionó bien del todo, y fue entonces, cuando la pareja tomó una decisión y cambió de aires. Viajaron hasta Marbella para iniciar un proyecto conjunto relacionado con la restauración. Abrieron el establecimiento al lado del campo de fútbol. Lo llamaron Mayte I, después vendría Mayte Puerto, que inauguraron en Puerto Banús. Zaldívar se encargaba de la cocina y Julián del comedor y de las comandas. En aquella época completaron la familia con la llegada de su hija Elia.

El don de Mayte para la cocina pronto hizo que se corriera la voz de que allí se comía bien y a un precio económico, por lo que muchos periodistas que cubrían los veranos en la ciudad malagueña favorita de la jet-set pasaban por allí. Y fue donde Mayte y Julián hicieron sus primeros grandes contactos.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en una imagen de archivo. / Gtres

Julián Muñoz comenzaría así su andadura en la política, concretamente, cuando conoció a Jesús Gil. Cuando el que fuera presidente del Atleti necesitó un sustituto tras ser imputado en el caso Camisetas, allá por el 2002, le sustituyó como edil. Luego conseguiría ser alcalde por mayoría absoluta tras unas elecciones celebradas en mayo de 2003. Por aquel entonces ya se había cruzado en su vida Isabel Pantoja, a quien conoció en la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

Mayte Zaldívar junto a Julián Muñoz e Isabel Pantoja. / Gtres

De esta manera, y en medio de rumores de infidelidad, el ex político y la tonadillera iniciaron una relación que no tardó en filtrarse en los medios. Cuando la prensa confirmó su idilio, la malagueña decidió divorciarse para poner fin a su matrimonio. Fue entonces, cuando Muñoz comenzó una historia de amor formal con la cantante y estuvieron juntos hasta 2009.

Julián Muñoz y su documental

Antes de su última aparición pública, el pasado viernes, 13 de septiembre, en ¡De viernes!, en enero de 2022, Julián Muñoz protagonizó su propio documental en el que se sinceró con la audiencia sobre cómo había sido su relación con la tonadillera. «Isabel y yo ya teníamos una conexión. Después del día de Andalucía fuimos a comer todos y tuve poca vergüenza de que todo eso pasara. La propia Isabel Pantoja cogió a mi nieto en brazos. Entonces, era el rey del Mambo, hoy me arrepiento de ello. Me produce vergüenza y dolor. El culpable de todo era yo y Mayte no tenía nada que ver ni ninguna culpa e Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo», indicó.

Julián Muñoz contó que no se quería separar de su mujer, Mayte Zaldívar, pero que, a la vez, quería iniciar un romance con la cantante. «Tuve muy poca vergüenza. Yo quería estar en el plato y en las tajadas. Quería estar con Isabel, pero no me quería separar. Tendría que haber sido más hombre. Cuando ha pasado el tiempo lo he reconocido, yo estaba con las dos», añadió.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en 2003. / Gtres

El que fuera alcalde de Marbella tuvo todo en su poder, sin embargo, se vio envuelto en una trama a la que se denominó Caso Malaya. Motivo por el que ingresó en prisión durante cinco años y dos meses. Una condena menor a la prevista en un principio, dado que la jueza le había sentenciado a 20 años de cárcel por malversación pública y cohecho continuado. Sin embargo, Julián Muñoz obtuvo el tercer grado penitenciario a causa de las dolencias de salud graves que padecía. En 2021, se le concedió la libertad condicional por tener «una pluripatología grave e incurable».