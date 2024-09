Mayte Zaldívar regresa al hospital tras las novedades sobre el estado de salud de Julián Muñoz

El comportamiento que está teniendo Mayte Zaldívar con Julián Muñoz es impecable. A principios de 2024 le detectaron «un cáncer galopante» y desde entonces no se ha separado de él. La empresaria continúa con su vida, pero siempre que puede se escapa al Hospital Internacional de Marbella, donde se encuentra ingresado su marido. Hace turnos con sus dos hijas para que nunca esté solo. Le están cuidando con mimo, pero las novedades no son optimistas.

Un conocido programa de televisión ha asegurado que Mayte Zaldívar ha regresado al centro médico donde se encuentra Julián Muñoz porque su estado ha empeorado. El ex novio de Isabel Pantoja ha perdido el apetito y no ha pasado una buena noche. Son muchos los que están pendientes de su evolución, de hecho hace unas horas parecía haber experimentado una pequeña mejoría.

Mayte Zaldívar en televisión. (Foto: Telecinco)

La situación de Julián Muñoz está plagada de giros inesperados. Mayte considera que ahora lo importante no es que recupere el hambre, cree que lo único que necesita es animarse. La batalla continúa y ha dejado claro que va a ayudarle en todo lo posible. Hay que señalar lo generosa que está siendo con él, pues es la que se encarga de hablar con la prensa para mantener al público al tanto de todo.

El estado de ánimo de Mayte Zaldívar

La ex colaboradora de Telecinco dio una entrevista en Y ahora Sonsoles para intentar calmar a los espectadores. «No ha venido para morirse, ha venido para recuperarse», declaró a las puertas del hospital. «No sé el tiempo que va a tener, pero que tenga cariño y que no lo pase mal». También recalcó que los conflictos familiares forman parte del pasado. Es más, ahora están más unidos que nunca.

«En esta familia hemos perdonado y olvidado. Si no olvidas no perdonas», comentó en el programa presentado por Sonsoles Ónega. «Quiero que el día que se vaya, se vaya como el campeón de nuestras vidas».

Mayte Zaldívar el hospital. (Foto: Gtres)

Ha sido Emma García la que ha dado un paso más. En Fiesta han explicado que la salud de Julián Muñoz ha vuelto a dar un bajón. La propia Mayte ha reconocido que su marido no se encuentra bien y ha hablado con el programa. No obstante, La Razón sostiene que ha dejado de responder a los mensajes que recibe por parte de sus amigos porque su estado de ánimo no es bueno.

El perdón de Julián Muñoz

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar en Marbella. (Foto: Gtres)

Julián Muñoz se encuentra arropado por su entorno, pero llegar a este punto no ha sido fácil. El antiguo alcalde de Marbella se enamoró de Isabel Pantoja y protagonizó uno de los escándalos más comentados de la crónica social. Ahora se arrepiente y le ha pedido perdón a Mayte Zaldívar, de hecho han vuelto a casarse. Contrajeron matrimonio en una notaria porque el deseo de Julián es que su familia sea un equipo indestructible.

Elia Muñoz, hija de Julián, también está al pie del cañón, ayudando a su madre en todo lo posible. En Telecinco aseguran que se ha dejado ver en el hospital. Primero ha acudido al funeral de Luis Ortiz y cuando ha terminado este acto ha vuelto al lado de su progenitor.