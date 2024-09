Mayte Zaldívar ha decidido no dar más declaraciones, ya que quería retirarse para descansar después de pasar prácticamente todo el día en el centro médico o sus inmediaciones. No obstante, el reportero del programa antes citado ha compartido detalles de una conversación que habría mantenido con la esposa de Julián en privado antes de su marcha del lugar. «No son cosas especialmente fáciles de contar. Me dice que lo único que quiere es dormir, la familia le alienta para que se mantenga despierto pero a él le cuesta», ha explicado el periodista. «Además, es el día que más les cuesta entender lo que dice. Mayte está totalmente agotada», ha añadido.

Desde que le fuera diagnosticado el cáncer, Mayte Zaldívar se ha convertido, contra todo pronóstico, en el máximo apoyo de Julián Muñoz. La ex concursante de Supervivientes está muy pendiente de la evolución del ex alcalde de Marbella. Mayte Zaldivár y Julián Muñoz formaron una de las parejas más perseguidas por la crónica social de nuestro país hasta su divorcio en 2004 y, posteriormente, por la relación del ex edil con Isabel Pantoja y la condena de los tres a prisión.

Fran Redondo habla de la salud de Julián Muñoz