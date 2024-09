El preocupante agobio de Mayte Zaldívar en su última visita a Julián Muñoz

Horas después de emitirse su última entrevista, Julián Muñoz ingresó en un hospital de Marbella. Aunque todo apunta a que se debe a una recaída de su enfermedad, lo cierto es que no ha trascendido la causa exacta que le obliga a permanecer de nuevo en las instalaciones del centro médico de la Costa del Sol. Hace apenas veinticuatro horas, Mayte Zaldívar comunicaba a los medios de comunicación que su estancia en el hospital iba a ser «más larga de lo que esperaban», dejando entrever que el estado de salud del ex alcalde no era muy esperanzador.

Después de dichas declaraciones, Zaldívar se ha dejado ver este miércoles, muy afectada, a la salida de la clínica malagueña y ha anunciado que Julián «no ha pasado buena noche» y que «no se encuentra muy bien». Sin querer entrar en mayores detalles, pedía perdón a las reporteras por no querer pronunciarse más y confesaba que «salía un poco agobiada». Unas palabras que han encendido todas las alarmas alrededor del bienestar del que fue pareja de Isabel Pantoja.

Mayte Zaldívar acude a ver a Julián Muñoz en el hospital. (Foto: Gtres)

Karina Pau acude a visitar a Julián Muñoz

A las últimas imágenes de Mayte Zaldívar hay que sumar las numerosas visitas que está recibiendo Julián Muñoz en las últimas horas. Entre ellas ha destacado la de Karina Pau, la mujer que mantuvo una relación con el ex político durante casi siete años, a pesar de su diferencia de edad (ella tiene 30 años menos). Su relación comenzó después de conocerse la ruptura de Julián con la tonadillera y estuvieron juntos durante los años más mediáticos de la ‘Operación Malaya’. En 2016, ambos tomaron caminos por separado.

Karina Pau visita a Julián Muñoz en el hospital. (Foto: Gtres)

Ahora, con motivo del «cáncer galopante» que padece Julián, Karina ha decidido acudir a la clínica de Marbella en la que permanece ingresado. A su salida, comunicó que estaba «tranquilo y dormido», sin detallar si se había sometido a alguna prueba.

Francisco Redondo, al lado de su abuelo

Fran Redondo acude a ver a su abuelo, Julián Muñoz, al hospital. (Foto: Gtres)

Después de debutar en televisión en el programa TardeAR y posteriormente en Vamos a ver, Fran Redondo ponía rumbo a Marbella a última hora del pasado martes, 17 de septiembre, para visitar a su abuelo. Con rostro tranquilo, el joven comentaba que quería «ver como estaba». No obstante, cabe destacar que, durante su visita a los platós mencionados, señaló que «estaba bastante mal»: «Estamos en alerta, asustados, esperando a que nos digan cómo va a salir la cosa […] Mi abuelo no se quiere ir y se agarra a lo que puede. Sigue luchando, se agarra a su familia, que estamos todo con él», decía.