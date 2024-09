La familia de Julián Muñoz da la última hora sobre su ingreso: "Va a ser más largo de lo esperado"

Tan solo unas horas después de emitirse la que él mismo definía como su última entrevista en televisión, Julián Muñoz volvía a ser ingresado en un hospital de Marbella. Aunque todo apunta a que se debe a una recaída del «cáncer galopante» que padece, por el momento se desconoce el motivo exacto que le ha obligado a permanecer de nuevo en las instalaciones médicas. Su familia, que se ha mostrado muy unida durante la enfermedad del ex alcalde, ha sido la encargada de dar la última hora sobre el estado de salud del mismo, la cual, a juzgar por sus palabras, no es muy esperanzadora.

La tarde del pasado lunes, 16 de septiembre, Mayte Zaldívar compartía con los medios, desde las inmediaciones del hospital, las novedades del avance de la enfermedad de Julián. Con rostro serio aseguraba que se preveía que el ingreso iba a ser «más largo de lo que esperaban», algo que deja entrever que, por ahora, no tienen información sobre ninguna fecha de alta. A pesar de todo, Zaldívar insistía en que estaba tranquila porque tenía constancia de que estaba en buenas manos. Cabe destacar que un reportero de Fiesta recordaba que el tratamiento que sigue el que fue pareja de Isabel Pantoja es bastante fuerte y que por eso su salud pasa por numerosas fases muy distintas entre sí.

Mayte Zaldívar en Marbella. (Foto: Gtres)

Horas antes de las declaraciones de Zaldívar, su nieto, Fran Redondo, pisaba por primera vez un plató de televisión. Lo hacía de la mano de Ana Rosa Quintana en TardeAR y, como no podía ser de otra manera, habló de cómo se encontraba su abuelo tras su último ingreso. «Al final, con esta enfermedad no sabe uno cuándo le dan los altibajos […] Lo poco que he podido saber es que está mal, no te voy a mentir. Estamos a expensas de que nos diga el médico […] Estamos en alerta, asustados, esperando a que nos digan cómo va a salir la cosa», explicaba.

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

El joven confesaba que Julián tenía muchas ganas de vivir pero que, al mismo tiempo, también tenía mucho miedo a morir. «Tiene ganas de seguir viviendo, de seguir luchando y de estar con nosotros. Estamos muy unidos», confesaba.

Las confesiones de su última entrevista

Julián Muñoz en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En la última emisión de ¡De viernes!, Julián Muñoz detalló por primera vez la enfermedad por la que está pasando y cómo se sentía: «Me detectaron el cáncer en enero, después de una caída. Es un tumor pulmonar. No sé el tiempo que me queda, pero no voy a conceder ninguna entrevista más, esta es la última. La hago porque independientemente de que haya contado mi historia, quiero dar las gracias a las personas que me han acompañado siempre y pedir perdón a las que no […] Estoy mal, pero feliz. En este momento soy absolutamente feliz. El mejor final es lo que tengo, a mi familia en bloque», revelaba sin poder evitar las lágrimas.