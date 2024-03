Julián Muñoz, ingresado grave por insuficiencia respiratoria: «Está malillo»

Julián Muñoz, de 76 años, permanece ingresado por una insuficiencia respiratoria desde hace dos semanas. Durante los últimos días, esta dolencia se ha agravado, según ha adelantado el periodista Pepe del Real este jueves en Telecinco. «Tiene problemas de corazón y todo se está complicando. Están preocupados porque no hay evolución, es grave», ha dicho sobre el que fuera alcalde de Marbella (Málaga), quien fue condenado a 20 años de prisión por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y fraude, entre otras acusaciones que se recogieron en el mediático Caso Malaya.

Isabel Pantoja, durante su etapa junto a Julián Muñoz / Gtres

Durante su mandato en la Ciudad de la Costa del Sol, el edil rompió su matrimonio con Mayte Zaldívar y se convirtió en una de las personas más buscadas del país al iniciar una relación sentimental con la cantante Isabel Pantoja, de quien finalmente se separó. Su ex mujer finalmente lo perdonó y, aunque no volvieron a ser pareja, sí que ha estado a su lado durante los problemas que Julián ha tenido durante los últimos años. «Ahí vamos. Está malillo», han reconocido Zaldívar y su hija Elia a las puertas del centro hospitalario de Marbella, donde se encuentra bajo vigilancia médica constante. Su estado es delicado, lo que tiene a su familia muy preocupada.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, en Cantora / Gtres

Los problemas de salud del político, antiguo compañero y amigo íntimo de Jesús Gil, provocaron que recibiera el tercer grado en abril de 2016. Sufre de diabetes y también arrastra varios problemas cardiovasculares. «El penado presenta una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable», señaló la Justicia en junio de 2021, cunado recibió la libertad condicional.

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. / Gtres

La última ocasión que le vimos en público fue a comienzos de 2022. Entonces, habló en la docu-serie llamada, ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’.«Me he portado mal. He sido un perro», dijo Julián, que contó todos los detalles de su relación con Isabel Pantoja. «Isabel y yo ya teníamos una conexión. Después del día de Andalucía fuimos a comer todos y tuve poca vergüenza de que todo eso pasara. La propia Isabel Pantoja cogió a mi nieto en brazos. Entonces, era el rey del Mambo, hoy me arrepiento de ello. Me produce vergüenza y dolor. El culpable de todo era yo y Mayte no tenía nada que ver ni ninguna culpa e Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo». En su intervención, confesó que uno de los momentos más dolorosos fue cuando detuvieron a la madre de sus hijas, Mayte Zaldívar. «Es el dolor más fuerte y que sigo sintiendo». Ahora es ella la que no se separa de su lado.