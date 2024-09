Todo sobre Mayte Zaldívar, la inesperada viuda de Julián Muñoz

Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años. El que fuera alcalde de Marbella se encontraba luchando contra un cáncer «galopante» que finalmente no ha podido vencer. Hasta sus últimos días ha contado con el apoyo de su mujer, Mayte Zaldívar, y el de sus dos hijas, Elia y Eloísa, las cuales no se han separado de su lado en ningún momento. Pero, tras conocerse su fallecimiento, lo cierto es que el nombre de la que ha terminado siendo su última mujer legal ha acaparado gran parte de la atención mediática. Y es que para sorpresa de muchos, Zaldívar se ha convertido en la inesperada viuda del ex político tras el polémico divorcio que protagonizaron en 2003.

Nació en 1957 en Castellón de la Plana, lugar donde pasó toda su infancia. A mediados de los años 70 decidió mudarse a la capital con el objetivo de triunfar en la industria del cine y fue entonces cuando su vida dio un giro de 180 grados. Durante su estancia en Madrid participó en dos películas del cine liberado de la época y ejerció como camarera en un conocido bar madrileño de top-less llamado La Poupée.

Mayte Zaldívar en Marbella. (Foto: Gtres)

Precisamente fue en ese local donde conoció a Julián Muñoz, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Tal y como narró el ex alcalde en numerosas ocasiones, su romance fue todo un flechazo y juntos decidieron empezar una vida en común en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias. Se casaron en 1974 y más tarde, decidieron mudarse a Marbella, donde probaron suerte en la hostelería. Tiempo después, Julián se convirtió en alcalde de Marbella con el partido GIL (Grupo Independiente Liberal) y fue entonces cuando su fama empezó a crecer a pasos agigantados.

En 2003 su matrimonio terminó con la llegada de Isabel Pantoja a sus vidas. A los pocos meses salió a la luz que el ex político había iniciado una historia de amor con la tonadillera, la cual puso su punto y final con ambos condenados por la justicia por su implicación en el ‘caso Malaya’. Pero no fueron los únicos afectados. Y es que Zaldívar también fue acusada en la operación.

Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. (Foto: Gtres)

El 17 de julio de 2006, Julián Muñoz fue arrestado bajo sospecha de cometer delitos relacionados con corrupción y malversación de fondos públicos. Cuatro meses después, en la mañana del 14 de noviembre, un importante contingente policial se desplazó hasta la residencia de Mayte Zaldívar, para llevar a cabo un registro exhaustivo. Finalmente, Zaldívar fue detenida y acusada de participar en actividades de blanqueo de dinero y corrupción. Después de numerosas declaraciones y comparecencias ante el tribunal, recibió una sentencia que la condenaba a dos años y seis meses de prisión por blanqueo de capitales y cohecho.

Mayte Zaldívar, durante una gala de ‘Supervivientes. (Foto: Gtres)

En 2014 ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre, Málaga, y no fue hasta el 2017 cuando obtuvo la libertad condicional. A partir de ahí rehízo su vida tanto personal como mediática. En 2018 abrió el restaurante El Puesto 85 en Marbella y ese mismo año participó en Supervivientes, siendo elegida por la audiencia como la segunda expulsada de la edición. En cuanto a su situación sentimental, comenzó una relación con Fernando Marcos, el hombre con el que sigue estando a día de hoy a pesar de haberse casado en secreto con Julián Muñoz hace tan solo unos meses.

Sus dos hijas, Elia y Eloísa Muñoz

Eloísa y Elia, hijas de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, vieron cómo sus vidas se desmoronaban tras los problemas judiciales de sus padres y el triángulo amoroso que protagonizaban los mismos con Isabel Pantoja. Eloísa es la mayor de las hermanas y es fruto de una relación anterior de Zaldívar. Su padre murió al ser un bebé y siempre ha sido Muñoz el que ejerció como su progenitor. Posteriormente llegó Eloísa, hija de ambos y la pequeña de la familia.

Julián Muñoz con sus hijas, Elia y Eloísa. (Foto: Gtres)

Ambas se separaron del ex alcalde cuando salió a la luz su noviazgo con Isabel Pantoja, pero con el paso del tiempo, retomaron su relación, estando a su lado hasta sus últimos días.

Así es Fernando, pareja de Mayte Zaldívar

Cuando el ex alcalde de Marbella se separó de Mayte Zaldívar para vivir su romance con Isabel Pantoja, Mayte encontró en Fernando Marcos Moya su particular refugio. Aunque tiene 16 años menos que ella, con el tiempo demostraron que lo suyo era más que una historia de amor.

Fernando Marcos nació en Ceuta en 1973 y conoció a Zaldívar cuando él llegó a Jerez de la Frontera para estudiar una carrera. Es Experto en marketing digital y en subastas. Además, Marcos es socio activo en el negocio de comidas que Mayte gestiona en el Mercado de Marbella, Puesto 85.