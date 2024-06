Julián Muñoz recibe el alta hospitalaria en plena lucha contra el cáncer

Julián Muñoz ya ha sido dado de alta. El ex político ha abandonado el hospital en el que ingresó el pasado día 5 de junio, tras un empeoramiento de su estado de salud en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Motivo por el que saltaron todas las alarmas sobre la actual situación del ex político que, continúa en plena lucha contra el cáncer que padece.

Ha sido hace escasos minutos cuando las cámaras de Gtres han captado el momento en que Julián Muñóz, visiblemente desmejorado y ataviado con una mascarilla quirúrgica y unas gafas de sol, ha abandonado el centro médico en compañía de Mayte Zaldívar. El ex político no ha respondido a ninguna de las preguntas que le han hecho los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en Marbella. (Foto: Gtres)

Durante el periodo de tiempo que ha permanecido bajo supervisión médica, Julián Muñoz ha contado con el incondicional apoyo de Mayte Zaldívar, con quien se volvió a casar pese a la relación sentimental que ésta mantiene con Fernando, otro de los apoyos de Julián. Del mismo modo, las hijas del ex político, Elia y Eloísa, también se han desplazado hasta el hospital para arropar a su padre en estos complicados momentos por los que está atravesando.

Así entró Julián Muñoz al hospital

Julián Muñoz llegó al centro sanitario acompañado por su hija Elia y por su propio pie, aunque con dificultades. Fue el periodista Miguel Ángel Nicolás quien desveló en TardeAR que «la familia llevaba varios días preocupada por su estado de salud». «La preocupación de la familia era bastante importante, solo hay que ver la diferencia de cómo le veíamos hace unos días y a como le vemos ahora, aunque entra por su propio pie», añadió.

Julián Muñoz en la puerta de un restaurante de Marbella. (Foto: Gtres)

Última hora sobre su estado de salud

En la tarde del pasado lunes, 10 de junio, Almudena del Pozo contaba la última hora del ex alcalde de Marbella durante la emisión de Vamos a ver. «He hablado con Julián hace como media hora para ver qué tal estaba, como las noticias eran por un lado que estaba estupendo y por otro que no salía…», explicaba.

Julián Muñoz junto a Mayte Zaldívar. (Foto: Gtres)

«Me ha contado un poco que ha estado bien el fin de semana, que está en la lucha… le he notado muy animado y muy bien de voz. Me ha contado que ha estado dando paseos por los jardines del hospital, que ha estado a ratos solo muy entretenido viendo series y películas, y a ratos muy acompañado», aseguraba. «Me ha dicho que valora absolutamente a todos los familiares que tiene en estos momentos… que es consciente de que no siempre ha sido el mejor y no siempre se ha portado bien con todos ellos, y que, al final, se está dando cuenta de que es lo que tiene… y que, de seguir así, le darán el alta», indicaba la colaboradora.