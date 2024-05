Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se han vuelto a casar. Es, sin duda, una de las noticias de este fin de semana. Así lo informó el periodista José Antonio León en la última entrega del programa ¡De viernes!, donde aseguró que se habían convertido de nuevo en marido y mujer tras haber tenido acceso a un certificado del Registro Civil de Málaga que lo confirmaba.

Tras salir a la luz que el que fuera alcalde de Marbella padece cáncer, la que hasta entonces era su ex mujer y sus dos hijas se habían convertido en los tres pilares fundamentales de Muñoz. Del mismo modo, la pareja actual de Zaldívar, Fernando, también está al lado del ex político mientras atraviesa este delicado momento de salud. Después de conocerse este movimiento por parte de Julian y Mayte ha trascendido el verdadero motivo del por qué se han vuelto a dar el ‘sí, quiero’.

Paloma García-Pelayo en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

El motivo por el que se han casado

Este lunes, 27 de mayo, Paloma García-Pelayo ha arrojado más luz a este entramado durante su intervención en Y ahora Sonsoles, espacio en el que colabora habitualmente. La periodista ha podido mantener una conversación con Mayte Zaldívar para así poder conocer más detalles al respecto. «Están pasando por un momento muy delicado, la salud de Julián cada vez es más débil», ha comenzado diciendo la periodista.

Asimismo, la comunicadora ha hecho hincapié en que esta decisión no ha sido fruto de la actual situación de Julián Muñoz. «No hay artículo mortis que valga. No es algo de ahora, no es una decisión porque él esté muy enfermo», ha explicado. «Esto viene de largo, desde que salió de la cárcel, siempre ha querido compensarle sentimentalmente», ha añadido.

Cabe recordar que, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar pusieron fin a su matrimonio hace casi dos décadas, cuando el ex alcalde conoció a Isabel Pantoja en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. De esta manera, y en medio de rumores de infidelidad, Muñoz y la tonadillera iniciaron una relación que no tardó en filtrarse en los medios. Cuando la prensa confirmó su idilio, la malagueña y Julián se separaron. En ese punto, Julián Muñoz inició una historia de amor formal con la cantante y estuvieron juntos hasta 2009.

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz en el pasado. (Foto: Gtres)

García-Pelayo ha indicado también las fechas. «Se descubre la afección que tiene gravísima e incurable, después reafirman en un notario el 30 de enero y el diagnóstico llega dos meses después», ha dicho.

Julián Muñoz, Mayte Zaldívar y Fernando en Málaga. (Foto: Gtres)

Julián Muñoz se pronuncia

Por otro lado, Paloma también ha podido hablar con Julián Muñoz tras conocerse su enlace con Mayte Zaldívar. «Julián sólo me dice: ‘Mayte diez, mis hijas diez. Quiero que me dejen el tiempo que me queda tranquilo y estar con mi familia’», ha asegurado.