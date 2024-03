Las últimas semanas han sido complicadas para Julián Muñoz. El estado de salud del que fuera alcalde de Marbella es muy delicado tras haber sido ingresado por distintos problemas respiratorios en el el Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella (Málaga). Una dolencia que ha empeorado en los últimos días debido a la pluripatología que padece desde hace años. Aunque ha sido dado de alta, su situación continúa siendo grave. Elia y Eloísa, sus dos hijas, son las mujeres que han conseguido perdonarle todos sus errores y permanecen a su lado como grandes apoyos en estos complicados momentos.

Julián Muñoz tiene dos hijas fruto de su matrimonio con Mayte Zaldívar, aunque tan solo una de ellas es biológica. Eloísa nació de una anterior relación sentimental de su madre con un profesor de autoescuela de Ronda llamado Juan José Nuñez, el cual murió en un accidente de tráfico. No obstante, desde su infancia, Julián desarrolló el rol de progenitor en todo momento, ya que tan solo tenía dos años cuando su madre rehízo su vida sentimental.

Julián Muñoz, junto a sus hijas Elia y Eloísa Muñoz durante un permiso penitenciario./ Gtres

Por su parte, Elia, la segunda hija para Mayte y la primera para Julián, sí que es descendencia directa de Muñoz. Su perfil de cara a la esfera pública es discreto, pero se ha publicado que es una mujer deportista que se dedica profesionalmente al mundo del trekking, al igual que su marido, Raúl Barriocanal.

Pese a que en un principio forjaron una familia unida, el idilio que protagonizó Julián Muñoz con Isabel Pantoja rompió por completo los lazos entre ellos. Eloísa y Elia se posicionaron del lado de su madre, ya que consideraron que quedó en la estacada en medio de la revolución social que supuso este triángulo amoroso.

Julián Muñoz, en Madrid./ Gtres

Durante un largo tiempo, la relación entre padre e hijas era escasa, por no decir nula. Julián Muñoz entró en la cárcel tras ser condenado en el Caso Malaya por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación urbanística con la concesión de licencias ilegales. Aunque en un principio, su entrada en prisión no afectó a su relación con la tonadillera, en 2009 la cantante confirmó su ruptura en la revista ¡Hola!: «Mi relación con Julián ha terminado. Ha sido una decisión muy dolorosa», aseguró mientras el ex político continuaba cumpliendo condena.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz, posando en Barcelona./ Gtres

El fin del su romance con Isabel hizo que, poco a poco, sus hijas fueran acercándose a él, olvidando todo lo que había ocurrido tiempo atrás. Actualmente, mantienen una relación buena y estable y una gran prueba de ello es que, en los momentos críticos por los que atraviesa, son Elia y Eloísa, las mujeres que, pese a todo, no se separan de Julián Muñoz.