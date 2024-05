Julián Muñoz, Mayte Zaldívar y Fernando: el plan de domingo de este peculiar matrimonio de tres

Es la noticia del fin de semana. Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se han vuelto a casar. Así lo informó el periodista José Antonio León en la última entrega del programa ¡De viernes!, donde aseguró que se habían convertido de nuevo en marido y mujer tras haber tenido acceso a un certificado del Registro Civil de Málaga que lo confirmaba. Desde que salió a la luz la enfermedad que padecía el ex alcalde de Marbella, la que hasta entonces era su ex mujer y sus dos hijas se habían convertido en los tres pilares fundamentales del que fue novio de la tonadillera, al mismo tiempo que la que hasta ahora era la pareja de Zaldívar, Fernando, también había estado a su lado en estos difíciles momentos. De hecho, se les había visto juntos en Marbella en varias ocasiones, algo que dejaba entrever que entre ellos había una buena relación, la cual, a juzgar por el último plan trascendido, parece que continúa vigente.

El pasado domingo, 26 de mayo, el nuevo matrimonio a tres (formado por Julián Muñoz, Mayte Zaldívar y Fernando) disfrutó de una comida familiar en un conocido restaurante malagueño. El ex político apareció frente a las cámaras visiblemente desmejorado y sin querer hacer ningún tipo de declaración con respecto a su reciente boda. Caminó despacio hasta llegar a la puerta del restaurante donde le esperaban sus hijas, Mayte y Fernando dentro de las instalaciones del establecimiento para disfrutar de un almuerzo acompañado por todos sus seres queridos.

Julián Muñoz en la puerta de un restaurante de Marbella. (Foto: Gtres)

Más tarde, cuando terminaron de comer, salieron del local también por separado y Zaldívar optó por el más absoluto silencio ante las cámaras, ya que tampoco quiso hacer ningún tipo de declaración sobre su nuevo estado civil. «Cuidado con el sol que es muy malo», advertía a los reporteros que seguían sus pasos y los de Fernando. Por su parte, después del almuerzo, Julián Muñoz se fue con su nieta a pasear por la playa, donde tampoco quiso hablar de nada que tuviera que ver con su faceta privada.

Mayte Zaldívar y Fernando en Marbella. (Foto: Gtres)

No obstante, aunque los dos protagonistas de la noticia no han querido pronunciarse sobre su reciente boda, lo cierto es que las imágenes mencionadas del pasado domingo dejan entrever que Fernando continúa completamente integrado en la familia. Cabe destacar que Mayte visitó hace tan solo unas semanas el plató de ¡De viernes! y, aunque ya estaba casada con el ex alcalde, se deshizo en halagos hacia Fernando: «Fernando merece el mayor respeto del mundo porque es el ser más maravilloso. Mis nietos y mis hijas le adoran», comentó.

Mayte Zaldívar en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

A su vez, durante su entrevista en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Zaldívar también fue preguntada por una visita reciente que realizó a un notario, algo que explicó sin querer ahondar en el motivo real: «Al notario se va a muchas cosas, a un testamento, a una fe de vida… Yo he ido muchas veces al notario y lo que hago, no lo hago para contarlo fuera», decía. Ahora, tras las últimas informaciones, todo apunta a que podría haber acudido por su cambio de estado civil.