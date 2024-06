La hija de Julián Muñoz da la cara tras las polémicas familiares y lanza un importante mensaje

Elia Muñoz, la hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, ha dado la cara tras las nuevas polémicas que ha protagonizado su familia. En primer lugar, su sobrino Fran Redondo ha publicado una imagen en la red social TikTok que ha desatado un intenso debate. El joven ha bromeado con la herencia que podría dejarles el ex alcalde de Marbella en un futuro y los espectadores no se lo han tomado bien.

Por otro lado, hay una información que afecta de lleno al estilo de vida que lleva la familia. No son pocos los que se han dado cuenta de que el hospital donde se está tratando Julián Muñoz es un centro de pago y además no es barato. ¿Cómo han conseguido acceder a estos servicios? Elia ha mandado un mensaje importante, para dejar claro que se siente muy agradecida por todo lo que están haciendo los médicos por su padre.

Elia no ha entrado en detalles y ha preferido no engorda el conflicto público, pero sí ha dejado claro que nunca olvidarán el esfuerzo que están haciendo en el hospital para ayudar a Julián Muñoz. «Os puedo decir que estamos eternamente agradecidos a la dirección del hospital por lo que están haciendo por nosotros y por lo que han hecho por mí. Solo os puedo decir esto, por supuesto que está en las mejores manos».

Elia Muñoz prefiere no hablar de su sobrino Fran

La hija de Julián Muñoz ha adoptado una postura discreta, Ha respondido amablemente a las preguntas de los reporteros, pero ha asegurado que no era consciente del revuelo que ha originado su sobrino en las redes sociales.

Julián Muñoz, Mayte Zaldívar y Fernando en Málaga. (Foto: Gtres)

La primera vez que se escuchó el nombre de Fran Redondo fue en el programa ¡De Viernes! El joven le dio una sorpresa a su abuela, Mayte Zaldívar. La ex colaboradora de Telecinco decidió dar unas declaraciones tras un tiempo en la sombra y su nieto consiguió sacarle una sonrisa.

El problema es que Fran ha gastado una broma que gran parte del público no se ha tomado bien. Ha publicado una foto rodeado de bolsas de basura y ha escrito: «Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo». Esta instantánea estaba acompañada de una canción cargada de significado. La letra, firmada por Prendío de RVFV, decía: «Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle es porque tienen que gozar y tener dinero en la casa eso sí es felicidad».

La imagen que ha publicado el nieto de Julián Muñoz. (Foto: Redes Sociales)

Elia asegura no tener noción de este escándalo, por eso ha declarado delante de los mircrófonos de Gtres: «No veo nada, no veo la tele y no veo las redes sociales. Perdonarme, de verdad porque no os puedo decir nada. No sé de lo que me estáis hablando, entonces no os puedo comentar nada».

La familia Muñoz, más unida que nunca

A pesar de las polémicas que protagonizaron durante la época en la que Julián Muñoz estaba con Isabel Pantoja, la familia Muñoz está más unida que nunca. Todos han hecho frente común para arropar al ex alcalde de Marbella, incluso Fernando Marcos, el que hasta hace poco era novio de Mayte Zaldíar.

Mayte Zaldivar y su hija en Marbella. (Foto: Gtres)

La hija de Julián y el adivino Rappel aseguran que Fernando y Mayte ahora son amigos, pero lo cierto es que es muy común verles juntos. De momento quieren guardar silencio y no aclarar su situación sentimental, pues a Zaldívar lo único que le importa es el estado de Julián.

Eloísa y Elia, hijas de Muñoz, están pendientes de todo. Entran y salen del hospital con rostros diversos, en función del estado en el que se encuentra Julián en cada momento.