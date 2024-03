Mayte Zaldívar se ha convertido, contra todo pronóstico, en el máximo apoyo de Julián Muñoz en los últimos días. La natural de Castellón de la Plana, está muy pendiente de la evolución del ex alcalde de Marbella, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de la localidad andaluza, debido a una insuficiencia respiratoria.

Este jueves, sin ir más lejos, Zaldívar ha sido vista junto a su hija en común con Julián, Elia Isabel, a las puertas del centro médico. Preguntada expresamente por el estado de salud de su ex marido, Mayte ha dicho que «se encuentra malillo, nada nuevo». Unas palabras muy en sintonía con la información desvelada por el periodista Pepe del Real en Vamos a ver, en Telecinco. «Lleva 15 días ingresado. Ingresaba por una insuficiencia respiratoria que se ha agravado y, aparte, como tiene problemas de corazón, todo se está complicando un poco más. Su estado de salud es grave y están preocupados porque no hay evolución. Al revés. Las cosas están yendo peor», ha dicho el periodista.

Mayte Zaldívar, en Madrid. / GTRES

Mayte Zaldivár y Julián Muñoz formaron una de las parejas más perseguidas por la crónica social de nuestro país hasta su divorcio en 2004 y, posteriormente, por la relación del ex edil con Isabel Pantoja y la condena de los tres a prisión acusados de cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística y fraude, entre otras acusaciones que se recogieron en el mediático Caso Malaya. La pareja se conoció en Madrid y contrajo matrimonio en 1974. Entonces, Mayte, que en la actualidad lleva una vida muy discreta y alejada del foco mediático en Málaga, donde regenta un bar en un conocido mercado; era madre de una niña fruto de una relación con un hombre anterior a la del expolítico, a la que Julián aceptó como si fuera suya.

El matrimonio de Julián y Mayte se rompió por el romance, primero a escondidas, del entonces alcalde de Marbella con Isabel Pantoja. En 2003, los rumores de la existencia de una relación entre el político y la cantante volaban como la espuma, aunque Julián negaba las evidencias y afirmaba que él estaba felizmente casado con Mayte Zaldívar. Sea como fuere, lo cierto es que esto, sumado a los problemas judiciales del matrimonio, provocó además de la signatura de los papeles de divorcio, una guerra abierta entre ambos por los platós de televisión que se prolongó durante años. De hecho, no fue hasta enero de 2022 que Zaldívar, reconoció públicamente haber perdonado a Julián por todo lo sucedido entre ellos. «Al principio de mi separación todo era dolor y rabia. Ahora ya no. Yo perdoné a Julián en su momento. Está muy perdonado. Que los días que viva lo haga en paz», dijo.

Julián Muñóz, en Algeciras. / GTRES

Los problemas de salud de Julián Muñoz

Esta no es la primera vez que Julián Muñoz se convierte en noticia por su estado de salud. A finales de marzo y principios de abril de 2021, la ex pareja de Isabel Pantoja ingresó en el Hospital Comarcal de la ciudad malagueña como consecuencia de una colecistitis aguda -una inflamación de la vesícula biliar-. «Tenía unos dolores terribles en el abdomen y me tuvieron que ingresar de inmediato», dijo.

Julián Muñoz, en Madrid. / GTRES

Y eso no es todo. En enero de 2022, durante la emisión de su docuserie titulada No es la hora de la venganza, Julián confesó, asimismo, que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió un ictus. «Quise pelear mi libertad porque estaba enfermo. Me había dado un ictus. Mi lucha se centró en que yo no me moriría en la cárcel. Me quedé en 64 kilos. Me hice diabético, me quedé sordo, tuve problemas de infartos… Un desastre», expresó. Julián Muñoz, cabe destacar, pudo conseguir la libertad provisional en 2021 por sufrir «una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable», tal como recoge el auto que la Audiencia Nacional que emitió ese mismo año.