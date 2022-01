La docuserie de Julián Muñoz hoy, en directo en Telecinco

23:30 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Los colaboradores comentan en el plató.

23:22 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Pausa de publicidad.

23:19 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Joaquín Prat abre el debate en el plató sobre el enfrentamiento entre Muñoz y Gil.

23:13 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz recuerda sus orígenes y cómo conoció a Mayte Zaldívar: «era un espectáculo de mujer». «Yo me enamoré de ella». La pareja se fue a Marbella y Muñoz empezó a trabajar como camarero. «Vendí mi coche para pagar la fianza y el primer mes del apartamento». Conoció a Jesús Gil cuando montó un restaurante en el puerto.

23:05 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz comenta el enfrentamiento que tuvieron Jesús Gil y él en un programa de televisión. Fue durante un cumpleaños de Isabel Pantoja. «Ella estaba encantada de la vida». Julián desmiente que Pantoja le diera en algún momento alguna indicación o que quisiera entrar en política. Ese enfrentamiento en televisión fue el detonante para que se abrieran las investigaciones: «del poder al infierno».

23:03 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Yo me sentía el hombre más poderoso de Marbella. Es una sensación que, desde la distancia, parece absurda. En la cárcel te vas al infierno. La cárcel me sirvió para reflexionar. Mi gran pecado fue enfrentarme al poder de Jesús Gil».

22:59 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Jesús Gil era el más listo de la cuadrilla, pero era cobarde y traidor. Era un populista total. Era un buen alcalde, no va a haber otro igual», sentencia

22:58 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Comienza La ambición.

22:50 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Pausa de publicidad.

22:48 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Paloma García-Pelayo: «creo que después de abandonar a sus hijas volcó todo su cariño de padre en Isa Pantoja. Se llegó a plantear darle sus apellidos. Le cambia el rictus cuando habla de la niña, sonríe».

22:45 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Pepi Valladares comenta los celos de Isabel Pantoja. «yo no he tenido nunca una relación con Dulce”, comenta Julián Muñoz. El exalcalde dice que Isabel era una persona muy celosa y que llegó incluso a tirar del pelo a Dulce en una discusión. Pepi Valladares dice que Teresa Pollo fue quien llamó a Isabel y le contó. «Había tonteo, pero Julián también era muy bromista, yo llegué a pensar que había sido un montaje entre Tere y Charo para quitar del medio a Julián», dice Pepi.

22:35 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Hablan los colaboradores en el plató.

22:31 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián cuenta cómo Isabel Pantoja le echó de La Pera tras saber que había conocido a Karina: «de esta casa me iré cuando yo crea que me debo de ir». «No sé si me quiso alguna vez, no sé si estuvo enamorada de mí, no se portó bien, a una persona destruida no se la puede dejar tirada en la calle. A su hijo Kiko lo ha dejado en la calle».

22:28 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián habla de su relación con Karina Pau: «me ayudó a cerrar un capítulo, me dio mi sitio».

22:25 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz habla de su relación con Isa Pantoja: «éramos dos almas sueltas. La niña y yo teníamos un juguete en común, Caifás, un perro». «La tenía mucho cariño, no me importaría verla, la quiero mucho. El querer se lleva en el corazón y en eso no manda nadie, es más, cuando estoy en el tercer grado, tuve que forzar que la niña me visitara». El exalcalde cuenta que Isa Pantoja le preguntó por qué no volvían juntos la artista y él. «La niña es un alma inocente y quien se preocupaba de ella era Dulce. No discuto que su madre la quiera».

22:23 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Cuando a mí me sueltan, Isabel estaba en el dentista», dice Julián Muñoz.

22:19 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz revela cómo fueron sus primeros permisos. «Nunca me fue a buscar, hubiera sido lo normal. El primer permiso parecía una boda, por la cantidad de gente que había allí». Cuenta que Isabel le dijo que estaba muy delgado. «No nos besamos delante de la gente». El expolítico dice que en ese primer permiso no fue a ver a sus hijas: «eso sí que me duele. Fui un descerebrado total. Todavía tengo eso metido en la mochila metido». Julián Muñoz reconoce que en su segundo permiso sí fue a ver a sus hijos, «el último día, quince minutos».

22:18 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Habla Julián: «he ido al teléfono con ilusión, pero hoy mi Gitana estaba mala. Me preocupa porque tiene un poco de depresión. Voy a salir de aquí y ella me está esperando. Soy el amor de su vida. No hace otra cosa que pensar en mí cada segundo».

22:17 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Segundo capítulo. Empieza La traición.

22:13 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Joaquín Prat da paso a un vídeo con reacciones de algunas personas sobre la primera parte de la docuserie.

22:11 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Joaquín Prat presenta a los colaboradores en plató. Todos ellos detallan lo que esperan ver en esta segunda parte del programa. Paloma García Pelayo: «de la mano de Jesús Gil, Julián Muñoz ya había caído en la corrupción antes de la llegada de Isabel Pantoja». Pepi Valladares: «voy a contar que yo estaba en todos los permisos de Julián». Ángela Portero: «espero que Julián nos cuente qué papel jugó Isabel Pantoja en la carrera política de Julián Muñoz»

22:10 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Comienza No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.

22:08 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Habla Joaquín Prat. «Del poder al infierno, esa es la frase con la que Julián Muñoz define su paso por prisión», dice el presentador.

22:05 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Arranca el documental de Julián Muñoz.

La segunda entrega del documental de Julián Muñoz llega a Telecinco hoy, viernes 21 de enero. Si la semana pasada nos quedamos pegados a la pantalla con la docuserie No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, hoy tenemos ganas de saber más sobre el paso de Julián Muñoz por la cárcel, su historia de amor con Isabel Pantoja y cómo está actualmente la relación con sus hijas y con Mayte Zaldívar. Aquí te contaremos todo lo que pase en el documental de Julián Muñoz en directo.

¿A qué hora empieza el documental de Julián Muñoz?

La docuserie ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’ empezará a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

Tertulia en el plató

La tertulia sobre las confesiones de Julián Muñoz estará dirigida por Joaquín Prat, a quien le acompañarán Paloma García-Pelayo, Ángela Portero, Rosa Villacastín, Antonio Rossi y Juan Luis Galiacho.

En el debate posterior a la emisión del primer capítulo del documental de Julián Muñoz descubrimos que el ex alcalde de Marbella comenzó su carrera siendo camarero. Junto a la que fuera su mujer Mayte Zaldívar abrieron un bar en los aledaños de un campo de fútbol. Más tarde abrirían otro local en Puerto Banús. Pero la vena política de Julián Muñoz le llevó a relacionarse con Jesús Gil, lo que le llevó a acabar como concejal de Festejos de Marbella.