⁠A paso lento y acompañado por dos de sus grandes apoyos: las últimas imágenes de Julián Muñoz

Julián Muñoz ha sido de nuevo ingresado. Así lo informó en exclusiva, el pasado miércoles, el programa TardeAR, el cual anunció que el ex alcalde ha sufrido un grave empeoramiento de salud por el que se ha visto obligado a permanecer instalado, por un tiempo aún indeterminado, en el Hospital Universitario de Costa del Sol de Marbella. El espacio televisivo de Mediaset mostró un vídeo en el que aparece el que fue pareja de Isabel Pantoja entrando por su propio pie al centro y acompañado por su hija Elia. Han pasado tres días desde entonces y, ahora, han salido a la luz las primeras imágenes del reciente ingreso del mencionado.

En el contenido audiovisual captado por las cámaras de Gtres se puede ver a Julián Muñoz pasear por las instalaciones del hospital malagueño mientras está acompañado por dos de las personas que se han consolidado como sus pilares fundamentales en este delicado momento: Mayte Zaldivar y su hija Elia. Camina a paso lento y se observa una llamativa pérdida de peso que deja entrever el deterioro de salud que está sufriendo a causa del «cáncer galopante» y sin cura que padece.

Julián Muñoz y su hija en el hospital. (Foto: Gtres)

Ante la preocupación mediática que se generó por el empeoramiento de Julián, Mayte Zaldívar decidió romper con su silencio y se pronunció ante las cámaras, el pasado jueves, sobre los últimos partes médicos del que, según el periodista José Antonio León, ha vuelto a ser su marido en el Registro Civil. «Creo que voy a recibir buenas noticias», comenzaba a decir. «Se hablan tantas cosas… Por desgracia para aquellos que no lo quieran», proseguía explicando. Sin entrar en mayores detalles sobre el motivo que ha propiciado el nuevo regreso de Julián al hospital, Mayte entraba en el centro médico donde se encuentra ingresado para «verle y darle un abrazo».

Mayte Zaldivar y su hija en Marbella. (Foto: Gtres)

Sin embargo, veinticuatro horas después, esa faceta entusiasta ha desaparecido y Mayte ha vuelto a ser preguntada por los reporteros encargados de seguir sus pasos este mismo viernes. Más allá de asegurar que ha pasado la noche 2tranquilo», Zaldívar no ha querido desvelar sí se sabe algo sobre el alta hospitalaria, al mismo tiempo que ha pedido que la graben solo a ella y que respeten al resto de personas que acuden al centro, ya que nadie «va por capricho» a este tipo de lugares.

Con estas últimas declaraciones, una vez más el entorno cercano del ex político vuelve a dejar entrever que uno de sus principales objetivos es protegerle en estos complicados momentos. Y por ahora, lo cierto es que así está siendo, ya que no se han conocido muchos detalles acerca de la enfermedad que padece. Lo único que se sabe es que no tiene cura y que, por ahora, las mujeres de su vida (sus dos hijas y Mayte Zaldivar) han dejado atrás las rencillas del pasado y se han convertido en apoyos fundamentales en su lucha contra el «cáncer galopante» que él mismo ha confesado padecer.