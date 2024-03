Julián Muñoz no consigue superar su problema: «Padece una enfermedad irreversible»

Hace unos días salió a la luz que Julián Muñoz estaba ingresado en un hospital de Marbella a causa de unos problemas respiratorios. Ha recibido atención médica durante más de dos semanas, pero los especialistas no han encontrado ninguna mejoría. El exalcalde no ha logrado superar la situación y su familia ha pensado que lo mejor es que siga luchando desde casa. Se encuentra en el domicilio de su hija Eloísa, quien no se separa de su lado.

Mayte Zaldívar ha dado una entrevista para explicar cuál es la situación. A pesar de que lleva años separada de Julián Muñoz, se ha comprometido a cuidarle por respeto a la historia que vivieron en el pasado. Está ejerciendo de portavoz y ha roto su silencio para reconocer que Muñoz no la logrado sobreponerse, por eso hay tanta preocupación entre la familia.

Mayte Zaldívar junto a Julián Muñoz e Isabel Pantoja. / Gtres

La histórica enemiga de Isabel Pantoja insiste en que su único objetivo es que Julián Muñoz no sufra. Los médicos se encontraron en un callejón sin salida y en el hospital ya no podían hacer nada por él. Así que sus hijas pensaron que lo mejor era que continuase luchando desde casa. Mientras tanto, Mayte ha dado unas declaraciones importantes.

Mayte Zaldívar: “ Julián no está para contestar al teléfono”

Lo primero que ha hecho Mayte Zaldívar ha sido explicar que ha tomado las riendas porque Julián no puede atender ninguna llamada. La antigua colaboradora de Telecinco ha dado una entrevista y ha explicado el motivo por el que su ex ha dejado el hospital.

Mayte Zaldívar, en el plató de ‘Supervivientes’. / Gtres

“En estos momentos, Julián no está para contestar al teléfono”, empieza diciendo. “Agradecemos vuestros mensajes de cariño, pero debéis entender que él no puede responder. Está tranquilo y pensamos que era mejor traerlo a casa. La situación no es buena, eso es evidente, padece una enfermedad irreversible, y lo que queremos es que viva el mayor tiempo posible. No queremos que sufra”, comenta en la revista Pronto.

Eloísa, una de las hijas de Julián, es la que se está encargando de sus cuidados. Le ha abierto las puertas de su casa y reconoce que está preocupada porque “la situación es muy delicada”. El medio citado anteriormente desvela que Muñoz está recibiendo el tratamiento en el domicilio de su hija debido a “su condición crónica y degenerativa”.

Julian Muñoz junto a sus hijas Elia y Eloisa Muñoz durante un permiso penitenciario./ Gtres

El entorno de Julián Muñoz está hablando

Tanto Mayte como sus dos hijas, Elia y Elosía, han hablado sobre Julián Muñoz, pero siempre sin cruzar ciertos límites. Zaldívar recuerda que su exmarido llevaba un tiempo retirado, ya tiene 76 años y considera que se merece seguir apartado del foco mediático. El problema es que es ha sido un rostro muy popular, por eso hay tanta gente que le conoce.

Pepi Valladares, en ‘Fiesta’. / Gtres

La última en hablar ha sido Pepi Valladares, quien ha intervenido en Fiesta, programa presentado por Emma García. Pepi le conoce bien, pues durante muchos años estuvo a su lado en casa de Isabel Pantoja. “Me enteré de su estado por él mismo. Me hizo una llamada y me contó que había estado ingresado durante 21 días y el domingo de la semana pasada me contó que le daban el alta definitivo para que se fuera a casa. Retomamos la relación a raíz del documental que él hizo. Yo no tenía contacto con ninguno de los dos”, ha declarado al respecto.

Y recalca: “Hemos vivido muchos años en la misma casa y teníamos muy buena relación. Está muy delicado, cuando me llamó la voz no le salía, me dijo que le pidió el teléfono a sus hijas para llamarme”.