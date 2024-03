Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Julián Muñoz se convierte en noticia por su estado de salud. A finales de marzo y principios de abril de 2021, la ex pareja de Isabel Pantoja ingresó en el Hospital Comarcal de la ciudad malagueña como consecuencia de una colecistitis aguda -una inflamación de la vesícula biliar-. «Tenía unos dolores terribles en el abdomen y me tuvieron que ingresar de inmediato», dijo.

Y eso no es todo. En enero de 2022, durante la emisión de la docuserie antes citada, asimismo, que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió un ictus. «Quise pelear mi libertad porque estaba enfermo. Me había dado un ictus. Mi lucha se centró en que yo no me moriría en la cárcel. Me quedé en 64 kilos. Me hice diabético, me quedé sordo, tuve problemas de infartos… Un desastre», expresó. Julián Muñoz, cabe destacar, pudo conseguir la libertad provisional en 2021 por sufrir «una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable», tal como recoge el auto que la Audiencia Nacional que emitió ese mismo año.

La última vez que vimos en público a Julián Muñoz fue a comienzos de 2022. Entonces, habló en la docu-serie llamada, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. «Me he portado mal. He sido un perro», dijo Julián, que contó todos los detalles de su relación con Isabel Pantoja. «Isabel y yo ya teníamos una conexión. Después del día de Andalucía fuimos a comer todos y tuve poca vergüenza de que todo eso pasara. La propia Isabel Pantoja cogió a mi nieto en brazos. Entonces, era el rey del Mambo, hoy me arrepiento de ello. Me produce vergüenza y dolor. El culpable de todo era yo y Mayte no tenía nada que ver ni ninguna culpa e Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo». En su intervención, confesó que uno de los momentos más dolorosos fue cuando detuvieron a la madre de sus hijas, Mayte Zaldívar, quien ha sido, contra todo pronóstico, el máximo apoyo de Julián en estos días en el hospital. «Es el dolor más fuerte y que sigo sintiendo».

El mismo jueves que se conoció el ingresó de Julián Muñoz, de hecho, la ex concursante de Supervivientes fue vista junto a su hija en común con Julián, Elia Isabel, a las puertas del centro médico. Preguntada expresamente por el estado de salud de su ex marido, Mayte dijo que «se encuentra malillo, nada nuevo».