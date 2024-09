El plantón de Carlo Costanzia a Mar Flores en uno de los días más importantes para la modelo

Mar Flores nunca ha necesitado excusas para protagonizar noticias destacadas dentro de la crónica social. La modelo es un referente para la prensa del corazón y el 13 de septiembre dio un paso más en su carrera. Se estrenó como diseñadora en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y estaba previsto que su hijo Carlo Costanzia le acompañase en este momento tan importante.

Para sorpresa de todos, el novio de Alejandra Rubio le ha dado plantón a Mar Flores y no se ha presentado a la cita. Un conocido medio sostiene que a la socialité no le ha sentado bien el detalle que su hijo ha tenido con ella. Se ha hablado mucho de la relación que hay entre ambos, pero Mar ha demostrado que para ella la familia ocupa un papel importante. Tanto es así que evita hablar de los temas de Carlo para no molestar a nadie.

Mar Flores durante su desfile. (Foto: Gtres)

El debut de Flores como diseñadora de la Semana de la Moda estaba cargado de expectación. Ha trabajado con la firma Malne y ha creado una colección cápsula que ha recibido muy buenas valoraciones. A las 20:30 horas del pasado viernes empezó el espectáculo. Eran muchos los fotógrafos que estaban pendientes para cubrir la entrada de Carlo Costanzia, pero este momento no llegó a producirse.

La colección de Mar Flores se llama De rerum natura y está inspirada en las piezas que triunfaron durante los años 90. Hay que recordar que esta etapa fue muy importante para la vida de la modelo. En aquel momento ocupaba la portada de todas las revistas y era el rostro más deseado de la crónica social.

La reacción de Mar Flores

A la hora de analizar la reacción de Mar Flores hay que tener en cuenta un punto fundamental: su lealtad y buena educación. Públicamente no ha hecho ningún comentario y tampoco ha utilizado su cuenta de Instagram para explicar por qué Carlo le ha dejado plantada. Sin embargo, el periódico La Razón defiende que está muy dolida con su hijo.

La citada fuente afirma que Mar, cuando descubrió que Costanzia no iba a estar a su lado, dijo: «¿Otra vez?» Repitió esta expresión hasta en dos ocasiones, pero no dijo nada más para proteger a su familia. Lo último que quiere son tensiones o conflictos, por eso está manteniendo una postura tan discreta.

Delante de los micrófonos de la agencia Gtres, la diseñadora pasó por alto el tema y non hizo ninguna alusión a su hijo. Al contrario, se dedicó a subrayar lo feliz que estaba por ver su primera colección.

«El desfile es mío y yo me he emocionado mucho porque yo he desfilado, pero ahora estoy en el front row viendo algo que yo he creado. Entonces la vida es maravillosa porque te da unas etapas distintas. Cuando trabajas recibes siempre los resultados», declaró muy ilusionada.

La situación de Carlo Costanzia

Mar Flores ha recalcado que ha cumplido «un sueño», por eso no ha querido entrar en otros asuntos relacionados con su vida privada. Cuando le han preguntado por su faceta de abuela ha respondido: «Eso es algo natural, pero ahora mismo estoy esperando a ver el desfile». Es evidente que el asunto genera mucha curiosidad y cabe a posibilidad de que Carlo Costanzia no se haya desplazado hasta la Mercedes Benz Fashion Week por este motivo.

Quizá, el actor no quería que el proyecto de su madre se enturbiase. Hay que tener en cuenta que este misterio no tardará demasiado en resolverse, pues Alejandra Rubio trabaja de colaboradora en Telecinco y tendrá que enfrentarse a muchas preguntas.