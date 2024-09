Carlo Costanzia vuelve a la vida pública de la mano de su madre, Mar Flores

Mar Flores se encuentra completamente volcada en el lanzamiento de su nueva colección cápsula para la firma Maison Malne. Un proyecto que ha presentado esta misma semana frente a las cámaras y para el que tan solo tiene buenas palabras. Su ilusión por este trabajo llega a tal punto, que ha querido que su hijo Carlo Costanzia también forme parte de los eventos que se van a celebrar en los próximos días con la marca como protagonista. Sin ir más lejos, el viernes 13 de septiembre, se presentará esta nueva colección dentro del marco de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y entre la lista de los asistentes ha sido confirmado el primogénito de la modelo.

Así, Carlo Costanzia se desplazará hasta el Pabellón IFEMA, ubicado en la avenida del Partenón número 5 de la capital, para regresar a la vida pública de la mano de su madre. Junto a él, además de su progenitora, también estarán otros rostros conocidos del país como Mariló Montero, Blanca Paloma, Lidia Torrent, Beatriz de Orleans o Bibiana Fernández, entre otros.

Carlo Costanzia en la Pasarela Cibeles Mercedes Benz Fashion Week. (Foto: Gtres)

Su reaparición ante las cámaras será la primera vez que el joven acuda a un evento de estas características tras conocerse su paternidad con Alejandra Rubio. Fue el pasado mes de febrero cuando asistió a la Pasarela Cibeles Mercedes Benz Fashion Week, tan solo unos días después de filtrarse su relación con la nieta de María Teresa Campos. Desde entonces, la agenda de Carlo se ha mantenido paralizada y las únicas imágenes que han trascendido del mismo han sido alrededor de su domicilio o de vacaciones junto a su pareja.

En cuanto a su paternidad, las únicas declaraciones que ha dado al respecto han sido las que ha ofrecido a la revista ¡Hola!: «Estamos muy contentos, la verdad […] Pero lo primero que sentí fue miedo. Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón. […] Sentía una gran responsabilidad y miedo de estar a la altura. Pero estos sentimientos salen siempre, lleves tres meses con una persona o diez años», expresaba.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Después de esta exclusiva, se desconoce por completo cómo está viviendo Costanzia los meses previos a la llegada del bebé. Un misterio que quizá decida resolver frente a las cámaras el próximo 13 de septiembre en la presentación de la nueva colección creada por su madre para la firma Malne.

La opinión de Mar Flores

Mar Flores durante un evento de la firma Malne. (Foto: Gtres)

A diferencia de su hijo mayor, Mar Flores sí que ha comentado su papel como abuela, aunque habitualmente lo ha hecho de una forma escueta. Aunque siempre ha preferido no pronunciarse en exceso, la modelo ha reiterado en sus últimas declaraciones que si sus hijos son felices, ella también: «Carlo es un hombre adulto y, por tanto, no soy quién para cuestionar su vida y, por supuesto, le apoyaré siempre como madre», confesó a la revista del saludo hace tan solo unos meses. En veinticuatro horas compartirá photocall con su primogénito y existe la posibilidad de que se sincere, de una manera más extensa, sobre la llegada del nuevo miembro del clan, programada para el próximo mes de diciembre.