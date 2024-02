Nuria González VS Mar Flores: el enfrentamiento VIP que ha terminado salpicando a Terelu Campos

Terelu Campos se ha visto envuelta en un conflicto que se remonta a la década de los 90, cuando Mar Flores y Nuria González se convirtieron en grandes enemigas. Lo curioso es que empezaron siendo muy amigas, de hecho montaron juntas una agencia de modelos. El negocio no funcionó y los problemas no tardaron en llegar, pero ¿qué tiene que ver la hija de María Teresa Campos en todo esto? Lo último que le ha pasado le ha situado en el centro de la polémica.

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha empezado una relación sentimental con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. Esto convierte a la presentadora en familia política de Mar y le pone en un compromiso porque es íntima amiga de Nuria González. Es decir, Terelu y Nuria tienen una relación muy especial, pero Nuria es rival de Mar y ahora Mar está vinculada familiarmente con las Campos.

Mar Flores sonriendo en un evento / GTRES

Para entender los conflictos que hay entre Mar Flores y Nuria González hay que hacer un viaje al pasado. Mar olvidó a Alessandro Lequio con el empresario Fernández Tapias, pero cuando todo parecía ir bien le pillaron con el conde italiano y su historia con Fefé se vio perjudicada. Fue en ese instante cuando Nuria conoció a Tapias y acabó convirtiéndose en uno de sus grandes amores.

La firme postura que ha adoptado Terelu Campos

Terelu Campos conoce mejor que nadie como funciona la crónica social, por eso no ha dado ningún paso en falso. Se niega a pronunciarse sobre la relación que su hija mantiene con Carlo Costanzia y se ha limitado a decir que apoyará a la joven en todas sus decisiones. Lo único que ha hecho ha sido aclarar que no está molesta con ella y que el actor no ha provocado ningún problema en su familia.

Terelu Campos en el funeral de María Teresa Campos / GTRES

Algunos colaboradores de Telecinco insinuaron que Terelu, debido a la bonita amistad que mantiene con Nuria González, no iba a estar de acuerdo con el comportamiento de Alejandra Rubio. Sin embargo, la comunicadora defiende que la presencia de Carlo no ha ocasionado conflictos de ningún tipo.

Por su parte, Alejandra recuerda que nunca se ha caracterizado por hablar de su vida privada. Es consciente de que trabaja en televisión y de que debe dar explicaciones, de hecho ya se ha sentado en el programa de Sandra Barneda, donde ejerce de tertuliana. Recalca que su madre nunca le ha prohibido nada, desmintiendo así que la sombra de Mar Flores haya ocasionado una discusión entre Terelu y Nuria González.

Terelu Campos nunca traicionará a Nuria González

Mar Flores formó equipo con Javier Merino mientras Nuria González conquistaba a Fernández Tapias. El empresario se llevaba muy bien con la familia Campos, de ahí que Terelu siempre haya estado cerca de Nuria. Conoce todos sus secretos y nunca le ha traicionado porque son grandes amigas, de hecho ha dado la cara por ella en numerosas ocasiones.

Fernando Fernández Tapias y su mujer, Nuria González / GTRES

El fallecimiento de Fernández Tapias situó a Nuria en una posición muy complicada. Los hijos del empresario le acusan de tener un comportamiento injusto para salir beneficiada en la herencia. Sin embargo, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego defienden la postura de González, de hecho Alejandra Rubio también ha dado declaraciones a su favor. ¿Cómo le habrá sentado esto a su nueva suegra Mar Flores?

Carlo Costanzia ha seguido los pasos marcados por Terelu Campos y se ha negado a pronunciarse sobre su historia con Alejandra. Cuando el romance vio la luz fue amable con la prensa, pero su actitud ha cambiado radicalmente y ahora se niega a de sobre su vida privada. ¿Está imitando la estrategia de Terelu para ganarse su confianza?