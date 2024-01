Alejandra Rubio a través de los años: de renunciar a la fama a ser la estrella de Telecinco

Después de cumplir la mayoría de edad, Alejandra Rubio se matriculó en IED, uno de los mejores centros de Madrid para estudiar Diseño de Moda. Siempre ha sido una apasionada de este oficio, tanto es así que se sentaba con María Teresa Campos para crear prendas que la presentadora mandaba a coser a medida. El problema es que la joven pertenece a una familia muy mediática y su experiencia en la universidad no fue buena.

Alejandra Rubio y María Teresa Campos / Instagram

En estos momentos Alejandra es la estrella de Telecinco, pero no siempre fue así. Al principio era bastante tímida y quería mantenerse alejada de los medios de comunicación. Su presentación en sociedad causó mucha polémica. Terelu Campos dio una exclusiva con ella en su revista de cabecera y después organizó una fiesta en Madrid. Más adelante descubrimos que Rubio no lo paso bien, de hecho tuvo que apartarse porque se sintió presionada por la expectación que se había generado en la discoteca.

La colaboradora trabaja en Fiesta y en Así es la vida, así que tiene mucha presencia en Mediaset. Por ese motivo se convirtió en portavoz de su familia después del triste fallecimiento de María Teresa Campos. Terelu ya no forma parte de Telecinco y Carmen Borrego ha pasado a ocupar un papel secundario, por eso fue Alejandra la que se encargó de todo.

Los estudios de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio descubrió que la moda no era lo suyo y se comprometió a estudiar Derecho, igual que su prima Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego. El problema es que la televisión se cruzó en su camino, empezó a encadenar proyectos y no podía dedicar demasiado tiempo a su formación académica. Esa es la razón por la que decidió centrarse en su trayectoria mediática y seguir los pasos de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio posando / GTRES

A través de sus redes sociales, la influencer explicó que su vida cambió gracias a la fama de su familia. De un momento a otro se encontró por una situación que no le permitía estudiar en la universidad, pero insiste en que sacaba muy buenas notas antes de alcanzar la mayoría de edad. «He sido una niña con notazas en el colegio y acabé Bachillerato con una media bastante buena. ¿Ser malo en los estudios es no querer estudiar ADE, por ejemplo?», declaró visiblemente molesta.

Más adelante recalcó que su madre era una gran profesional y tampoco se había formado en ningún centro. Tanto una como la otra han continuado el camino de María Teresa, con la diferencia que la veterana presentadora sí curso estudios universitarios.

El intento de Alejandra por ser actriz

Alejandra sorprendió a todos al matricularse en una escuela de interpretación. Desveló que quería ser actriz porque siempre se ha sentido muy atraída por la industria artística. «Desde que tengo uso de razón pinto, bailo y me gusta todo lo relacionado con el arte. Intenté seguir lo establecido», comentó al respecto.

Alejandra Rubio en el tanatorio de La Paz de Madrid / Gtres

Carmen Borrego reconoció que su sobrina tenía mucho talento y que siempre había querido dedicarse a una profesión de estas características. Sin embargo, nuevamente sus compromisos profesionales le jugaron una mala pasada y Rubio no pudo cumplir su objetivo.

El primer programa en el que colaboró la hija de Terelu Campos fue el debate de La Isla de las Tentaciones. En un primer momento se mostró muy tímida, de hecho tuvo un conflicto con Kiko Matamoros que no le ayudó, pero poco a poco fue cogiendo confianza y terminó fichando por Viva la Vida. Al lado de Emma García ha aprendido a desenvolverse con soltura y ahora no le tiembla el pulso a la hora de defender a su familia porque es una de las protagonistas de Telecinco.