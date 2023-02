Alejandra Rubio lo tiene claro: sacrifica el amor por la televisión. Su relación con Carlos Agüera ha llegado a su fin y uno de los motivos ha sido las diferentes vidas que llevaban pues, tal y como ha comunicado la hija de Terelu Campos, su novio no era muy partidario de ser un personaje público ni de su trabajo en la pequeña pantalla.

«No ha pasado nada malo entre nosotros, pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada (…) Él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado», confesó en el programa Fiesta. De esta forma, la pequeña del clan Campos vuelve a tener el corazón roto. Pero no es la primera vez. Y es que, desde que su nombre saltase a los medios de comunicación tras cumplir la mayoría de edad y seguir los pasos de su madre y de su tía, son varios los hombres que han formado parte de su currículum amoroso.

Álvaro Lobo

La relación con el Dj fue la más turbulenta. Empezaron a salir a principios de 2018 y, aunque él era siete años mayor que ella, su historia de amor parecía de lo más idílica. «Nos conocimos el 29 de diciembre, el 30 nos vimos y pasamos el fin de año juntos. El día 4 empezamos», explicó. Tal era su complicidad que comenzaron a vivir juntos en el barrio madrileño de Malasaña: «Vivo con Álvaro y no tenemos ayuda. Yo suelo limpiar y él cocina. Se me da muy mal cocinar». Dos años duró su historia de amor, pero las polémicas discusiones acabaron dinamitando su relación.

En agosto de 2021 era ella misma quien comunicaba la noticia en el plató de Viva la vida, asegurando que estaba muy feliz pese a la situación y disfrutando del verano en Málaga, donde conocería a otro de sus amores. «Han sido dos años maravillosos, pero las relaciones llegan a su fin, ha sido una decisión tomada por parte de los dos», dijo entonces. Y, aunque no quiso entrar en los motivos de la ruptura, dejó claro que no se trataba de una cuestión de terceras personas.

Tassio de la Vega

El siguiente hombre que llegó a su vida fue un joven arquitecto nacido en Segovia y muy relacionado con el mundo del vino. Pero su relación a penas duró y, en julio de 2020, separaron sus camino de forma no muy cordial. Ambos protagonizaron una sonada ruptura en el aeropuerto de Ibiza que no tardó en hacerse viral. «Nada se ha roto porque no había relación», dijo entonces Alejandra.

Pronto se supo que la joven había retomado el contacto -y el amor también- con Álvaro Loco. Sin embargo, no quedó ahí. En octubre de 2021, Tassio de la Vega se pronunció por primera vez públicamente sobre su ruptura con la hija de Terelu Campos. «Te manda a tomar por culo y luego se arrepiente. Y luego de manda a tomar por culo de nuevo», dijo el arquitecto, además de confesar que no quería tener ningún tipo de contacto con la televisiva.

Carlos Agüera

Tras dos relaciones de lo más turbias, Alejandra Rubio conoció a Carlos Agüera, con quien acaba de poner punto final a su historia de amor. Se conocieron en verano y su conexión era tal que en Navidad el joven ya conocía a la familia Campos. En febrero de 2022, la televisiva presentó por primera vez en sociedad a su novio y este entró en el plató de Viva la vida con un ramo de rosas para demostrarle su amor.

Fue una relación a distancia, pues él vivía en Málaga y ella en Madrid, pero se veían siempre que podían. Ese mismo febrero, hace ahora un año, la pareja tomaba la decisión de irse a vivir juntos. «De Carlos, me gusta todo. Somos súper parecidos, nos llevamos genial y compartimos muchas cosas juntos que creo que es lo importante», dijo Alejandra. Sin embargo, esta historia de amor tampoco ha podido ser.