Como cada miércoles, Terelu Campos ha publicado su blog en una conocida revista de la crónica social de nuestro país. Esta vez, la hija de María Teresa Campos, ha hablado sobre las entrevistas que, en las últimas semanas, varios hijos de personas conocidas han ofrecido a De Viernes, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, dedicado al corazón, con entrevistas exclusivas y tertulias; y que en su mayoría, se han centrado en el reproche a sus progenitores. Es el caso, de Carlo Costanzia o Ángel Cristo Jr., entre otros.

Esto, sea como fuere, ha llevado a la ex colaboradora de Sálvame a confesar cuál sería su mayor fracaso como madre, y a recordar cómo vivió su embarazo. «Recuerdo que viví mi embarazo con muchos miedos. Temor a que se frustrara y a que no viniera bien. En esa época, trabajaba mucho y durante muchas horas. Trabajé hasta el último día, incluido el que di a luz. ¿Quién sabe educar a un hijo? ¿Dónde está el manual perfecto para que tu hijo sea educado, estudioso o perfecto? Todos sabemos que en una familia con varios hijos y que han recibido la misma educación cada uno es de una manera. Tenemos una genética en común con nuestros padres, pero cada uno somos seres únicos», ha comenzado diciendo.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«Es complicado para mí ver a hijos reprochar la educación que dicen que sus padres o sus madres parecen haberles dado. Vivir es todo menos fácil y con hijos es más difícil aún. A la vez, siento la pena del dolor que esos hijos manifiestan por lo que han sentido y han vivido. Me encuentro en el filo de la navaja y me explico: soy madre y si viera a mi hija en un plató de televisión hablando de su padre o de mí sería el mayor fracaso de mi vida. Si Alejandra manifestara algún dolor por el que haya pasado, alguna incomprensión o alguna incapacidad por ser yo su madre me rompería aún más la vida», ha añadido.

Estas palabras no habrían sido bien recibidas por la propia Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos, que pese a ser colaboradora de varios programas de televisión a razón de su posición en el Clan Campos prefiere mantener su vida privada en un segundo plano, ha acudido a su puesto de tertuliana en Asi es la vida, este miércoles, y comentado el texto de su madre. Alejandra ha dicho que le parece «innecesario» que su madre hable en tales términos, puesto que lo que dice que sería un malogro para ella «no va a pasar jamás». «Está hablando de algo que no va a pasar jamás, no me sentaría a hablar mal de mis padres en un plató ni de broma, lo que tenga que arreglar en casa será en casa», ha asegurado la joven.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«De todas formas cuenta algo que sabe que no va a pasar, me parece innecesario, porque no va a pasar. Se me caería la cara de vergüenza, además que no tengo nada malo que decir de ellos en absoluto», ha añadido al tiempo que ha expresado que no le gusta que Terelu hable de ella en su blog.