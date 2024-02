La ‘espantá’ de Carlo Costanzia a Alejandra Rubio en pleno directo

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia se han posicionado en el centro del huracán mediático de las últimas horas tras protagonizar un apasionado reportaje donde han dado rienda a su pasión por las calles de Madrid, fundiéndose en un beso que se ha convertido en portada del papel couché de esta semana. Desde entonces, sus pasos son de lo más buscados del país y, lejos de pronunciarse, ambos han dejado claro que prefieren proteger su vida privada ante la esfera pública.

No obstante, este jueves, Alejandra Rubio ha regresado a su puesto de trabajo en el programa Así es la vida, donde ha tenido que hacer frente a las constantes especulaciones sobre el tipo de relación que mantiene con el hijo de Mar Flores. Lejos de mantenerse en silencio, se ha mostrado muy disgustada con las informaciones aportadas por sus propios compañeros: «Quiero que esta parte de mi vida se quede para mí. Sé que es muy complicado, pero me encantaría tener un poco de vida privada. Todo lo que se ha dicho es mentira. Yo no he hablado con nadie. Y me duele que se digan cosas que yo he dicho y que no sean verdad», comienza a decir.

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’/ Mediaset

«La portada está ahí. No la puedo negar. […] Me han pillado dándome un beso. ¿Qué hacemos? No sé qué más decir», proseguía la joven, asegurando que está bien con su vida pese al agobio que siente con la prensa. Alejandra ha hecho hincapié en que no va a decir que son novios porque cada relación tiene tiempos diferentes.

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’/ Mediaset

En cuanto a la opinión de su madre sobre el reportaje, Alejandra ha sido muy clara: «Mi madre es mi madre. Mi madre me conoce. Y dicho esto, soy afortunada de tener la madre que tengo que no se mete en nada, que no se mete en mi vida y mucho menos opina para mal ni me pone trabas». Sobre su padre, la nieta de María Teresa Campos también ha sido muy sincera al respecto: «De mi padre no hablo. No tiene nada que ver con esto y no le gusta, independientemente de lo que ha pasado».

La ‘espantá’ de Carlo Costanzia en directo

En medio de la entrevista, el espacio televisivo presentado por Sandra Barneda ha conectado en directo con Carlo Costanzia, quien se encontraba disfrutando de la Fashion Week de Madrid. Pese a los intentos de los reporteros del programa por conseguir unas declaraciones del mismo dedicadas a Alejandra, este ha preferido huir sin contentar, limitándose a decir que espera que sus proyectos profesionales tengan la misma propaganda que se está haciendo a este supuesto romance que mantiene con Alejandra Rubio.

Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

Así, el hijo de Mar Flores ha optado por no hablar y no aclarar nada sobre la noticia que ha protagonizado en las últimas horas y que ha generado un gran revuelo social, sumada a la polémica que vivió hace tan solo unos meses por su situación judicial.